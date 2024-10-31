https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981115372.html

Зеленский резко отреагировал на решение Польши

Зеленский резко отреагировал на решение Польши - РИА Новости, 31.10.2024

Зеленский резко отреагировал на решение Польши

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Мы... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:52

2024-10-31T12:52

2024-10-31T16:28

в мире

польша

владимир зеленский

украина

нато

миг-29

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Его слова приводит издание "Страна.ua"."Мы очень хотели получить "миги" от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию, как у наших балтийских друзей. Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", — сказал он. Позавчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не сможет передать Киеву истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского воздушного пространства со стороны НАТО, а также до прибытия закупленных Варшавой на Западе более современных самолетов. Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981134257.html

польша

украина

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в мире, польша, владимир зеленский, украина, нато, миг-29