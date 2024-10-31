https://ria.ru/20241031/zelenskij-1981171435.html

Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции - РИА Новости, 31.10.2024

Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции, свидетельствуют данные на сайте... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:49

2024-10-31T15:49

2024-10-31T15:49

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции, свидетельствуют данные на сайте парламента Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 29 октября сообщил, что парламент принял в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции. Он заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября этот документ. В четверг на сайте Рады под законопроектом появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy--1978552945.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз