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Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции - РИА Новости, 31.10.2024
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15:49 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/zelenskij-1981171435.html
Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции
Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции - РИА Новости, 31.10.2024
Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции
Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции, свидетельствуют данные на сайте... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:49
2024-10-31T15:49
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции, свидетельствуют данные на сайте парламента Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 29 октября сообщил, что парламент принял в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции. Он заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября этот документ. В четверг на сайте Рады под законопроектом появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз
Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

Зеленский подписал законопроект о смягчении наказания подозреваемым в коррупции

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о соглашении со следствием, позволяющий смягчить наказание подозреваемым в коррупции, свидетельствуют данные на сайте парламента Украины.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 29 октября сообщил, что парламент принял в целом законопроект, который позволяет при сотрудничестве со следствием, а также компенсации нанесенного вреда и оплаты штрафа уменьшить срок заключения обвиняемому в коррупции. Он заявлял, что Украина может не получить четыре миллиарда евро от ЕС до конца года, если не примет до конца октября этот документ.
В четверг на сайте Рады под законопроектом появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Зеленский подписал закон о продаже госбанков на Украине
17 октября, 16:42
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвросоюз
 
 
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