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Юбилей Шнитке и нетленная классика: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье

Юбилей Шнитке и нетленная классика: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье - РИА Новости, 31.10.2024

Юбилей Шнитке и нетленная классика: лучшие концерты ноября в Зале Зарядье

Гастроли знаменитых оркестров, юбилеи композиторов, классические произведения и музыка ХХ века – в ноябрьской афише Концертного зала "Зарядья" множество самых... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:18

2024-10-31T15:18

2024-10-31T15:18

культпоход

альфред шнитке

теодор курентзис

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Гастроли знаменитых оркестров, юбилеи композиторов, классические произведения и музыка ХХ века – в ноябрьской афише Концертного зала "Зарядья" множество самых разных концертов. Рассказываем о наиболее интересных.Музыка Альфреда Шнитке3, 23 и 26 ноября90-летие со дня рождения Альфреда Шнитке (1934-1998) – одна из главных музыкальных дат этого года. Композитор родился в ноябре, и в этом месяце в Зале Зарядье пройдет три концерта, на которых прозвучат его сочинения.Первый вечер представит публике позднюю оперу Альфреда Гарриевича "Джезуальдо". В центре сюжета – любовный треугольник, один из героев которого – Джезуальдо – великий композитор, автор старинных мадригалов. Произведение было написано по заказу Венской оперы. В России опера "Джезуальдо" впервые прозвучала в интерпретации дирижера Валерия Полянского. Он же представит произведение на концерте в Зале Зарядье. Дирижера и композитора связывала многолетняя дружба и работа, Полянский и его коллективы неоднократно становились первыми исполнителями многих сочинений Шнитке."Сюита в старинном стиле" Шнитке прозвучит на концерте "Post-daroque. Сюиты" 23 ноября в исполнении Михаила Дзюдзе и Вероники Прадед. Это будет переложение для балалайки-контрабаса и цимбал. Также в этот вечер прозвучат произведения Гречанинова, Прокофьева и Войтика в переложении для этого дуэта.В программе второго концерта – музыка Шнитке к кинофильмам. Известно, что, как и многие авангардисты того времени, Альфред Гарриевич активно работал в кино. Здесь было меньше цензуры, по крайней мере, в отношении музыки. Здесь Шнитке, по воспоминаниям его вдовы пианистки Ирины Шнитке, находил поддержку и единомышленников. Возможно, не все знают, что именно его темы звучат в картинах "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Экипаж" или "Мертвые души". Эти и другие произведения прозвучат на концерте в исполнении оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки. Также в этот вечер прозвучит Симфония Dixi Гии Канчели – выдающегося композитора-нонконформиста, ровесника Шнитке, который также активно работал и в кино.Юбилеи8 и 9 ноябряЕще несколько юбилейных дат отметят концертами в Зале Зарядье в ноябре. Первая – столетие со дня рождения выдающегося музыканта, одного из лучших скрипачей советской эпохи Леонида Когана. Всю жизнь он очень много выступал и активно гастролировал, играл самую разную музыку – от классики до сочинений современных композиторов, многие из которых были написаны специально для него. Когана называли "советским Паганини", и, кстати, он озвучил скрипку этого композитора и виртуоза в советском сериале "Никколо Паганини". В программе концерта – произведения из репертуара Леонида Когана, в том числе посвященный ему концерт для скрипки с оркестром Вайнберга и скрипичный концерт Берга, который впервые прозвучал в СССР в именно интерпретации Когана. Солировать будут трое скрипачей молодого поколения: Даниил Коган (внук Леонида Когана), Никита Борисоглебский и Равиль Ислямов.Еще один юбилей – 200-летие со дня рождения Антона Брукнера, композитора, органиста и педагога, знаменитого, прежде всего, своими симфониями и мессами. Этот вечер откроет серию концертов, приуроченных к юбилею. И начать в Зале Зарядье решили с музыки не самого Брукнера, а его ученика – Ганса Ротта, сочинения которого сегодня мало известны публике. Ротт скончался в возрасте 25 лет от туберкулеза, уже находясь в психиатрической лечебнице. Сам Брукнер называл своего ученика одним из лучших. На концерте прозвучит Первая симфония Ротта, которая не вызвала понимания среди современников, что стало для него огромным ударом. Только после его смерти музыкальная общественность признала талант Ротта, его произведения стали называть связующим звеном между мирами Брукнера и Малера. Также в этот вечер прозвучит Второй фортепианный концерт Шопена, солировать будет пианист Филипп Копачевский.Романтическая месса7 ноябряВ этот вечер прозвучит духовная музыка композитора-романтика Франца Шуберта. Композитор написал всего шесть месс, и последняя, которая и будет исполнена, сочинялась меньше, чем за полгода до смерти. В это время появились самые трагические произведения композитора, однако Шестая месса резко отличается по настроению: она наполнена светом и радостью. Впервые она прозвучала почти через год после смерти композитора. По духу Шестая месса во многом перекликается с сочинениями Бетховена, особенно его "Торжественной мессой". Не случайно, в первом отделении этого концерта прозвучит Четвертая симфония Бетховена.Теодор Курентзис и его оркестр13 и 14 ноябряКаждый приезд прославленного дирижера и его оркестра в столицу становится большим событием. В этот раз он дает два концерта в Зале Зарядье и исполняет оба вечера одну программу: романтический Скрипичный концерт Брамса (солировать будет Ольга Волкова) и Пятую симфонию Шостаковича. Вечер объединяет произведения разных стилей и эпох. Именно на таких контрастах Курентзис часто выстраивает свои программы. Как, впрочем, и часто в последние годы обращается к музыке Шостаковича, последовательно исполняя его значимые произведения.Пятая симфония Шостаковича была написана в 1937 году всего за несколько месяцев и через год после развернутой против композитора настоящей травли – в печально известной статье в "Правде" музыку композитора называли антинародной. В Пятой симфонии композитор нашел свой, иной язык, по сути, все также далекий от принципов социалистического реализма. Премьера прошла в ноябре 1937 года в Ленинграде с большим успехом – овации, по воспоминаниям современников, не смолкали около 40 минут.Классическая опера23-24 ноябряКонцертный зал "Зарядье" продолжает еще одно тематическое направление – полусценические версии опер. На сей раз два вечера подряд будет звучать "Евгений Онегин" Чайковского, произведение русской классики, которое можно переслушивать множество раз. История создания этой партитуры известна – Чайковский назвал свою оперу "лирическими сценами", взяв за основу не характерный для оперы сюжет и сделав акцент именно на чувствах и эмоциях героев.В этом концертном исполнении, конечно, особенно интересно слушать голоса. Так, Татьяну будет петь Елена Стихина – солистка Мариинского театра. Певица в своих интервью признавалась, что эта героиня – одна из самых понятных для нее и значимых. Но спеть Татьяну на сцене удается довольно редко. Тем интереснее, конечно, ее выход в этой полусценической версии оперы. В паре с ней – Онегина – будет петь известный баритон Владислав Сулимский. В партии Ольги на сцену выйдет еще одна солистка Мариинского – меццо-сопрано Екатерина Сергеева, в партии Ленского – Алексей Татаринцев.Современная музыка27 ноябряСочинения наших композиторов-современников – неотъемлемая часть афиши зала. Причем многие премьеры проходят именно на этой сцене. Год назад здесь впервые показали балет "Литургия" композитора Сергея Ахунова. Идея постановки отсылает нас к "Русским сезонам" Дягилева – постановка была задумана танцовщиков и хореографом Леонидом Мясиным, эскизы костюмов создавала художница-авангардист Наталья Гончарова, а музыку было предложено написать Игорю Стравинскому. Работа шла с 1915 по 1917 год, но замысел так и не удалось осуществить.Московский композитор Сергей Ахунов в 2023 году завершил работу над балетом "Литургия", соединив мотивы древнерусского пения, аллюзии на музыку Стравинского и театральный перформанс. По сути, говорит композитор, постановка не является балетом в классическом смысле слова. Это, скорее, действо, в которое включаются все участники, находящиеся на сцене – артисты театра современного танца "Каннон Данс", вокальный ансамбль Intrada, музыканты OpensoundOrchestra.Органный концерт30 ноябряЗал Зарядье известен своим мощным органом. В ноябре сольный концерт даст главный органист и хранитель этого инструмента Лада Лабазина. Она – победитель разных международных конкурсов, в ее репертуаре – музыка композиторов разных эпох, от барокко до современности. Музыкант отдает должное баховскому репертуару, а также исполняет ансамбли и органные дуэты, хоровые и симфонические произведения, джазовые композиции, собственные импровизации и транскрипции для органа.Особое место в репертуаре органистки занимают все органные сочинения Микаэла Таривердиева. Как лауреат Международного конкурса органистов имение Микаэла Тариведиева, Лада Лабзина представляет творчество композитора, в России и за рубежом. На концерте 30 ноября прозвучат хоралы Баха, Франка и Таривердиева.

https://ria.ru/20241024/teatrkukol-1979579127.html

https://ria.ru/20241008/turandotpremera-1976988708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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культпоход, альфред шнитке, теодор курентзис