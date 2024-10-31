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ЦАХАЛ зафиксировала около 30 запусков из Ливана по северу Израиля
ЦАХАЛ зафиксировала около 30 запусков из Ливана по северу Израиля - РИА Новости, 31.10.2024
ЦАХАЛ зафиксировала около 30 запусков из Ливана по северу Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 запусков снарядов с территории Ливана по району Галилеи, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:30
2024-10-31T14:30
2024-10-31T14:30
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 запусков снарядов с территории Ливана по району Галилеи, сообщила в четверг пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших с 12.21 по 12.23 (с 13.21 до 12.23 по мск - ред.) в Центральной, Верхней и Западной Галилее, было зафиксировано около 30 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана. Часть объектов была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ зафиксировала около 30 запусков из Ливана по северу Израиля
ЦАХАЛ зафиксировала около 30 запусков с территории Ливана по району Галилеи