https://ria.ru/20241031/zaporozhe-1981142604.html

В Запорожской области продлили комендантский час

В Запорожской области продлили комендантский час - РИА Новости, 31.10.2024

В Запорожской области продлили комендантский час

Режим комендантского часа в Запорожской области с 1 ноября увеличивается на один час и будет действовать с десяти вечера до пяти утра, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:58

2024-10-31T13:58

2024-10-31T14:02

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евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Режим комендантского часа в Запорожской области с 1 ноября увеличивается на один час и будет действовать с десяти вечера до пяти утра, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "С 1 ноября 2024 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22.00 до 05.00, то есть увеличивается на один час", - написал Балицкий. При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 Харьков - Симферополь - Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. "Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240930/zaporozhe-1975414206.html

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в мире, запорожская область, мелитополь, одесса, евгений балицкий