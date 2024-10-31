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В Запорожской области продлили комендантский час - РИА Новости, 31.10.2024
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13:58 31.10.2024 (обновлено: 14:02 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/zaporozhe-1981142604.html
В Запорожской области продлили комендантский час
В Запорожской области продлили комендантский час - РИА Новости, 31.10.2024
В Запорожской области продлили комендантский час
Режим комендантского часа в Запорожской области с 1 ноября увеличивается на один час и будет действовать с десяти вечера до пяти утра, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:58
2024-10-31T14:02
в мире
запорожская область
мелитополь
одесса
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Режим комендантского часа в Запорожской области с 1 ноября увеличивается на один час и будет действовать с десяти вечера до пяти утра, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "С 1 ноября 2024 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22.00 до 05.00, то есть увеличивается на один час", - написал Балицкий. При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 Харьков - Симферополь - Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями. "Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240930/zaporozhe-1975414206.html
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в мире, запорожская область, мелитополь, одесса, евгений балицкий
В мире, Запорожская область, Мелитополь, Одесса, Евгений Балицкий
В Запорожской области продлили комендантский час

Балицкий: в Запорожской области с 1 ноября продлят комендантский час

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюди гуляют в парке в Мелитополе
Люди гуляют в парке в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Режим комендантского часа в Запорожской области с 1 ноября увеличивается на один час и будет действовать с десяти вечера до пяти утра, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"С 1 ноября 2024 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 22.00 до 05.00, то есть увеличивается на один час", - написал Балицкий.
При этом, по его словам, действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР и на автомобильную дорогу М-18 Харьков - Симферополь - Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
"Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится", - подчеркнул губернатор.
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В миреЗапорожская областьМелитопольОдессаЕвгений Балицкий
 
 
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