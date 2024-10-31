https://ria.ru/20241031/zapad-1981095540.html
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями
Западные чиновники пугали Белоруссию введением санкций в том случае, если Минск введет войска на Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:50
2024-10-31T11:50
2024-10-31T11:50
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белоруссия
минск
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Западные чиновники пугали Белоруссию введением санкций в том случае, если Минск введет войска на Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Недавно мне пришлось переписываться через посредников с одним из высокопоставленных чиновников США. Они нас пугали: "Если вы не дай Бог поможете России и зайдете на Украину через север, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. "Я ему написал по поводу войны: "Попробуйте". А по поводу санкций, это важно, мы же верующие люди. Мы же верующие люди! Не буду говорить об ответе", - добавил президент.
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в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями
Лукашенко: Запад угрожал Белоруссии санкциями в случае введения войск на Украину