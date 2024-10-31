Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/zapad-1981095540.html
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями
Западные чиновники пугали Белоруссию введением санкций в том случае, если Минск введет войска на Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:50
2024-10-31T11:50
в мире
украина
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Западные чиновники пугали Белоруссию введением санкций в том случае, если Минск введет войска на Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко. "Недавно мне пришлось переписываться через посредников с одним из высокопоставленных чиновников США. Они нас пугали: "Если вы не дай Бог поможете России и зайдете на Украину через север, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. "Я ему написал по поводу войны: "Попробуйте". А по поводу санкций, это важно, мы же верующие люди. Мы же верующие люди! Не буду говорить об ответе", - добавил президент.
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980927015.html
украина
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a7f16b8caa0f68464f2551c28a53c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как Запад пугал Белоруссию санкциями

Лукашенко: Запад угрожал Белоруссии санкциями в случае введения войск на Украину

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Западные чиновники пугали Белоруссию введением санкций в том случае, если Минск введет войска на Украину, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Недавно мне пришлось переписываться через посредников с одним из высокопоставленных чиновников США. Они нас пугали: "Если вы не дай Бог поможете России и зайдете на Украину через север, мы введем такие санкции, мы с вами начнем войну", - сказал Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Я ему написал по поводу войны: "Попробуйте". А по поводу санкций, это важно, мы же верующие люди. Мы же верующие люди! Не буду говорить об ответе", - добавил президент.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Зеленский устроил истерику из-за слива секретного пункта "плана победы"
30 октября, 15:10
 
В миреУкраинаБелоруссияМинскАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала