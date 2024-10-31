https://ria.ru/20241031/zapad-1981022518.html

Небензя раскритиковал созыв Совбеза ООН по Украине

Небензя раскритиковал созыв Совбеза ООН по Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Небензя раскритиковал созыв Совбеза ООН по Украине

Западники созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в РФ пытаются скрыть собственное решение отправить войска НАТО на Украину, заявил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:19

2024-10-31T00:19

2024-10-31T01:43

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Западники созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в РФ пытаются скрыть собственное решение отправить войска НАТО на Украину, заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя. "Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву... Скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов, как бы они ни были замаскированы и какие бы легенды им ни выдумывались, уже попросту невозможно. Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ", – сказал российский дипломат в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Россия также отмечает, что "истерика" вокруг северокорейской темы "удивительным образом совпала" с подписанием Зеленским указа, согласно которому иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешается проходить службу в ВСУ на командных должностях, добавил Небензя."Нам казалось, что все-таки даже для них, давно и беззастенчиво оперирующих "доказательствами" в духе highly likely, существуют какие-то пределы по продвижению откровенной дезинформации. Как оказалось, таковых нет, и Вашингтон, Лондон и иже с ними сегодня пробили в этом зале очередное "дно", — прокомментировал дипломат созыв Совбеза ООН по Украине.В этом же выступлении Василий Небензя поинтересовался у США, почему Украине помогать можно, а России нет, отметив, что Вашингтон стремится навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве ее союзникам.

https://ria.ru/20241030/nebenzya-1981020149.html

https://ria.ru/20241029/zelenskiy-1980642801.html

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в мире, россия, украина, василий небензя, нато, вооруженные силы украины, оон, совет безопасности оон