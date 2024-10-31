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Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году

Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году - РИА Новости, 31.10.2024

Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году

Около 5,6 тысячи участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей обратились в российские службы занятости в этом году, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:28

2024-10-31T15:28

2024-10-31T15:53

общество

россия

великий новгород

дмитрий платыгин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 5,6 тысячи участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей обратились в российские службы занятости в этом году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Только в текущем году в органы службы занятости обратилось примерно 5,6 тысяч граждан из числа участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей", - сказал Платыгин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" в Великом Новгороде. Он отметил, что на сегодняшний день трудоустроено почти две тысячи участников СВО. При центрах занятости появляются различные клубы - молодежные, участников СВО и членов их семей, женские. При службе занятости работают уже 618 женских клубов в 59 субъектах РФ. В некоторых клубах появляются собственные уникальные социально значимые проекты.

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общество, россия, великий новгород, дмитрий платыгин