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Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году - РИА Новости, 31.10.2024
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15:28 31.10.2024 (обновлено: 15:53 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/zanyatost-1981164895.html
Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году
Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году - РИА Новости, 31.10.2024
Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году
Около 5,6 тысячи участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей обратились в российские службы занятости в этом году, сообщил заместитель... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:28
2024-10-31T15:53
общество
россия
великий новгород
дмитрий платыгин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 5,6 тысячи участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей обратились в российские службы занятости в этом году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "Только в текущем году в органы службы занятости обратилось примерно 5,6 тысяч граждан из числа участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей", - сказал Платыгин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" в Великом Новгороде. Он отметил, что на сегодняшний день трудоустроено почти две тысячи участников СВО. При центрах занятости появляются различные клубы - молодежные, участников СВО и членов их семей, женские. При службе занятости работают уже 618 женских клубов в 59 субъектах РФ. В некоторых клубах появляются собственные уникальные социально значимые проекты.
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общество, россия, великий новгород, дмитрий платыгин
Общество, Россия, Великий Новгород, Дмитрий Платыгин
Около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости в этом году

Минтруда: около шести тысяч участников СВО обратились в службы занятости

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Около 5,6 тысячи участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей обратились в российские службы занятости в этом году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"Только в текущем году в органы службы занятости обратилось примерно 5,6 тысяч граждан из числа участников специальной военной операции и 10,5 тысяч членов их семей", - сказал Платыгин на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" в Великом Новгороде.
Он отметил, что на сегодняшний день трудоустроено почти две тысячи участников СВО.
При центрах занятости появляются различные клубы - молодежные, участников СВО и членов их семей, женские. При службе занятости работают уже 618 женских клубов в 59 субъектах РФ. В некоторых клубах появляются собственные уникальные социально значимые проекты.
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