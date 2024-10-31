https://ria.ru/20241031/zaluzhnyy-1981215973.html
Украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому, показал опрос
Украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому, показал опрос - РИА Новости, 31.10.2024
Украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому, показал опрос
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Владимир Зеленский, свидетельствуют... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:33
2024-10-31T18:33
2024-10-31T18:33
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего". Исследование проводилось двумя украинскими социологическими компаниями. Компания Info sapiens провела телефонный опрос тысячи респондентов. Компания Active Group использовала комбинированный метод онлайн-панели SunFlower в сочетании с телефонным опросом. Репрезентативная выборка – две тысячи респондентов. "Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, "скорее доверяют" – еще 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили полное или частичное недоверие ему", - говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте "Фонда исследования будущего". По данным фонда, на втором месте по доверию оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ему полностью доверяют 20,8% украинцев, "скорее доверяют" - 36,9%, а не доверяют и "скорее не доверяют" 24% украинцев. Примечательно, что, согласно опросам, не знают о существовании Буданова 9,7% респондентов. При этом Владимиру Зеленскому полностью или частично доверяют 49,2% опрошенных, тогда как "частично или полностью не доверяют" 44,5%. Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980936046.html
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в мире, украина, великобритания, лондон, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому, показал опрос
"Фонд исследования будущего": Залужный имеет уровень доверия выше, чем Зеленский
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу украинской благотворительной организации "Фонд исследования будущего".
Исследование проводилось двумя украинскими социологическими компаниями. Компания Info sapiens провела телефонный опрос тысячи респондентов. Компания Active Group использовала комбинированный метод онлайн-панели SunFlower в сочетании с телефонным опросом. Репрезентативная выборка – две тысячи респондентов.
"Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, "скорее доверяют" – еще 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили полное или частичное недоверие ему", - говорится в результатах исследования, опубликованного на сайте "Фонда исследования будущего".
По данным фонда, на втором месте по доверию оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ему полностью доверяют 20,8% украинцев, "скорее доверяют" - 36,9%, а не доверяют и "скорее не доверяют" 24% украинцев. Примечательно, что, согласно опросам, не знают о существовании Буданова 9,7% респондентов.
При этом Владимиру Зеленскому полностью или частично доверяют 49,2% опрошенных, тогда как "частично или полностью не доверяют" 44,5%.
Владимир Зеленский 9 мая назначил Залужного послом Украины в Лондоне
. В июле издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ.