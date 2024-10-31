https://ria.ru/20241031/zakony-1981067693.html

Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы

Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы - РИА Новости, 31.10.2024

Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы

С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:08

2024-10-31T10:08

2024-10-31T18:48

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы", — отметил он. По словам Володина, документ позволит исключить ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не впускать в страну тех, кто раньше нарушал российские законы. Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов с аудиторией более десяти тысяч человек. Другие законы:

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html

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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф