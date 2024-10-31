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Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы - РИА Новости, 31.10.2024
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10:08 31.10.2024 (обновлено: 18:48 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/zakony-1981067693.html
Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы
Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы - РИА Новости, 31.10.2024
Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы
С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T10:08
2024-10-31T18:48
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы", — отметил он. По словам Володина, документ позволит исключить ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не впускать в страну тех, кто раньше нарушал российские законы. Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов с аудиторией более десяти тысяч человек. Другие законы:
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы

Володин сообщил о вступлении в силу новых законов с ноября 2024 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы", — отметил он.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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16 октября, 16:05
По словам Володина, документ позволит исключить ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не впускать в страну тех, кто раньше нарушал российские законы.
Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов с аудиторией более десяти тысяч человек.
Другие законы:
  • полномочия иноагентов в органах власти прекратятся досрочно;
  • региональные власти будут утверждать планы тушения природных пожаров (кроме земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
  • с 7 ноября вступит в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня), что позволит инспекторам действовать более оперативно.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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