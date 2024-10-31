Володин перечислил вступающие в силу в ноябре законы
Володин сообщил о вступлении в силу новых законов с ноября 2024 года
Здание Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 ноября в России вступают в силу несколько законов, напомнил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы", — отметил он.
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По словам Володина, документ позволит исключить ошибки при регистрации иностранцев в госсистемах, выявлять и не впускать в страну тех, кто раньше нарушал российские законы.
Кроме того, с 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов с аудиторией более десяти тысяч человек.
Другие законы:
- полномочия иноагентов в органах власти прекратятся досрочно;
- региональные власти будут утверждать планы тушения природных пожаров (кроме земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- с 7 ноября вступит в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня), что позволит инспекторам действовать более оперативно.