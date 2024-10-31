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Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии - РИА Новости, 31.10.2024
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16:14 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/zakharova-1981176334.html
Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии
Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии - РИА Новости, 31.10.2024
Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на швейцарской... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:14
2024-10-31T16:14
в мире
украина
россия
мария захарова
швейцария
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на швейцарской территории, заявив, что в Украину поигрались, сломали и бросили. Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание на то, что "Швейцария возобновила практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны". "Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html
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в мире, украина, россия, мария захарова, швейцария
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Швейцария
Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии

Захарова высказалась о высылке совершивших преступления украинцев в Швейцарии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на швейцарской территории, заявив, что в Украину поигрались, сломали и бросили.
Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание на то, что "Швейцария возобновила практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны".
"Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Корреспондент РИА Новости, пострадавший в ходе преследования его участниками митинга оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Захарова прокомментировала инцидент с журналистом РИА Новости в Тбилиси
30 октября, 08:42
 
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваШвейцария
 
 
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