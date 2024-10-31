https://ria.ru/20241031/zakharova-1981176334.html

Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии

Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии - РИА Новости, 31.10.2024

Захарова высказалась о возвращении практики высылки украинцев в Швейцарии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на швейцарской... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:14

2024-10-31T16:14

2024-10-31T16:14

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мария захарова

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возвращение практики по высылке на Украину её граждан за преступления на швейцарской территории, заявив, что в Украину поигрались, сломали и бросили. Официальный представитель российского дипведомства обратила внимание на то, что "Швейцария возобновила практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны". "Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241030/gruziya-1980832573.html

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в мире, украина, россия, мария захарова, швейцария