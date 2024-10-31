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В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 31.10.2024
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменят в Забайкальском крае с 1 ноября, сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:52
2024-10-31T05:52
2024-10-31T05:52
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 31 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменят в Забайкальском крае с 1 ноября, сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов. "С 1 ноября 2024 года в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Забайкальского края будет отменен. Но при этом пока сохраняется режим федерального уровня ЧС", - уточнили в пресс-службе. Региональный режим ЧС из-за пожаров действовал в Забайкалье с 21 мая.
https://ria.ru/20240722/zasukha-1961153194.html
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера
В Забайкальском крае с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера