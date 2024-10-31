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В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 31.10.2024
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05:52 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/zabaykale-1981037906.html
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера - РИА Новости, 31.10.2024
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменят в Забайкальском крае с 1 ноября, сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:52
2024-10-31T05:52
происшествия
забайкальский край
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ЧИТА, 31 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменят в Забайкальском крае с 1 ноября, сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов. "С 1 ноября 2024 года в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Забайкальского края будет отменен. Но при этом пока сохраняется режим федерального уровня ЧС", - уточнили в пресс-службе. Региональный режим ЧС из-за пожаров действовал в Забайкалье с 21 мая.
https://ria.ru/20240722/zasukha-1961153194.html
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происшествия, забайкальский край
Происшествия, Забайкальский край
В Забайкалье с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера

В Забайкальском крае с 1 ноября отменят режим ЧС регионального характера

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЗабайкалье
Забайкалье - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 31 окт – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера отменят в Забайкальском крае с 1 ноября, сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.
"С 1 ноября 2024 года в лесах режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Забайкальского края будет отменен. Но при этом пока сохраняется режим федерального уровня ЧС", - уточнили в пресс-службе.
Региональный режим ЧС из-за пожаров действовал в Забайкалье с 21 мая.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
В четырех районах Забайкалья ввели режим ЧС
22 июля, 10:30
 
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