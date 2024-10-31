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СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре
СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре - РИА Новости, 31.10.2024
СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином в середине ноября, сообщила газета "Иомиури" со... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:23
2024-10-31T07:23
2024-10-31T07:23
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ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином в середине ноября, сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники. Оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии. На сегодняшний день более вероятной считается их встреча на полях саммита АТЭС. Это первая встреча избранного премьер-министром в октябре Сигэру Исибы со своим китайским коллегой. Как ожидается, Япония намерена подтвердить курс на "стратегические и взаимовыгодные отношения" с Китаем. Кроме того, Япония намерена обсудить такие вопросы как полное снятие ограничений на ввоз в Китай японских морепродуктов и рыбы, а также военную активность Китая, вызывающую беспокойство Токио. Издание сообщает, что премьер-министр Исиба выскажет свое намерение о построении с Китаем конструктивных и стабильных отношений и решении сложных проблем путем диалога.
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в мире, китай, япония, перу, сигэру исиба, си цзиньпин, большая двадцатка
В мире, Китай, Япония, Перу, Сигэру Исиба, Си Цзиньпин, Большая двадцатка
СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре
"Иомиури": премьер Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с Си Цзиньпином