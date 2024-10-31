https://ria.ru/20241031/yaponiya-1981042358.html

СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре

СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре - РИА Новости, 31.10.2024

СМИ: премьер Японии проведет первую встречу с Си Цзиньпином в ноябре

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином в середине ноября, сообщила газета "Иомиури" со... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:23

2024-10-31T07:23

2024-10-31T07:23

в мире

китай

япония

перу

сигэру исиба

си цзиньпин

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975345024_0:53:3000:1741_1920x0_80_0_0_900861d972b9ca1ba64d4703ddb169c7.jpg

ТОКИО, 31 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба проведет первую встречу с председателем госсовета Китая Си Цзиньпином в середине ноября, сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники. Оба лидера будут участвовать в саммите АТЭС в Перу 15-16 ноября и в саммите G20 18-19 ноября в Бразилии. На сегодняшний день более вероятной считается их встреча на полях саммита АТЭС. Это первая встреча избранного премьер-министром в октябре Сигэру Исибы со своим китайским коллегой. Как ожидается, Япония намерена подтвердить курс на "стратегические и взаимовыгодные отношения" с Китаем. Кроме того, Япония намерена обсудить такие вопросы как полное снятие ограничений на ввоз в Китай японских морепродуктов и рыбы, а также военную активность Китая, вызывающую беспокойство Токио. Издание сообщает, что премьер-министр Исиба выскажет свое намерение о построении с Китаем конструктивных и стабильных отношений и решении сложных проблем путем диалога.

https://ria.ru/20241018/briks-1978637404.html

https://ria.ru/20241017/eksport-1978428275.html

китай

япония

перу

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, япония, перу, сигэру исиба, си цзиньпин, большая двадцатка