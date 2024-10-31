https://ria.ru/20241031/vzryvy-1981247594.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы раздались в четверг в Харькове на Украине, сообщил местный телеканал "Общественное", РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:50
2024-10-31T22:50
2024-10-31T22:50
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в четверг в Харькове на Украине, сообщил местный телеканал "Общественное", "В Харькове прогремели взрывы", - говорится в Telegram-канале "Общественного", Взрывы в Харькове подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Ранее это же СМИ сообщало о серии взрывов в Полтаве. Киевская областная военная администрация сообщала о взрывах, связанных с работой украинской ПВО, в Киеве и Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, украина, полтава, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Полтава, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремели взрывы