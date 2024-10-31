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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
Очередные взрывы раздались в четверг вечером в Полтаве на Украине, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:19
2024-10-31T21:19
2024-10-31T21:19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в четверг вечером в Полтаве на Украине, сообщает местный телеканал "Общественное". Ранее в четверг этот же телеканал сообщал о взрыве в городе. "Повторные звуки взрывов были слышны в Полтавской общине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного", При этом глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин подтвердил информацию о взрывах в Полтаве. В своем Telegram-канале написал, что детали о повреждениях сообщит позже. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, украина, полтава, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Полтава, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве
"Общественное": в Полтаве прогремели взрывы