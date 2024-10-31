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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 31.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги
Очередная серия взрывов прогремела в четверг в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:15
2024-10-31T22:15
2024-10-31T22:15
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Очередная серия взрывов прогремела в четверг в Полтаве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное", Ранее в четверг этот же телеканал сообщал о нескольких взрывах в городе. "Еще звуки взрывов в Полтавской общине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Полтавской области звучит почти три часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, полтава, украина, полтавская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Полтава, Украина, Полтавская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги
"Общественное": в Полтаве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги