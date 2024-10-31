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В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 31.10.2024

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:48

2024-10-31T17:48

2024-10-31T17:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

сумы

украина

сумская область

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в мире, сумы, украина, сумская область