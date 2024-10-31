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Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске

Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024

Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске

Пострадавшим при взрыве газа в доме Черкесска оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:46

2024-10-31T14:46

2024-10-31T15:07

происшествия

черкесск

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве газа в доме Черкесска оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия 24". "На 13.30 количество погибших составляет четверо человек и четыре пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Один из них, к сожалению, находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Но всем оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказал Темрезов. МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах, погибли четыре человека.

черкесск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T14:46 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черкесск, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео