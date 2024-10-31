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Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске
Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске
Пострадавшим при взрыве газа в доме Черкесска оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:46
2024-10-31T14:46
2024-10-31T15:07
происшествия
черкесск
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Пострадавшим при взрыве газа в доме Черкесска оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия 24". "На 13.30 количество погибших составляет четверо человек и четыре пострадавших, которые обратились за медицинской помощью. Один из них, к сожалению, находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Но всем оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказал Темрезов. МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах, погибли четыре человека.
черкесск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T14:46
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, черкесск, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Черкесск, Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава КЧР рассказал о помощи пострадавшим при взрыве газа в Черкесске
Темрезов: пострадавшим при взрыве газа в Черкесске оказывают необходимую помощь