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Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить - РИА Новости, 31.10.2024
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14:33 31.10.2024 (обновлено: 15:09 31.10.2024)
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Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить
Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить - РИА Новости, 31.10.2024
Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить
Жилой дом в Черкесске, где произошел взрыв газа, скорее всего, надо будет расселять, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:33
2024-10-31T15:09
черкесск
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилой дом в Черкесске, где произошел взрыв газа, скорее всего, надо будет расселять, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия 24".МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах. По последним данным ГУМЧС, погибли пятеро человек."Я думаю, что, скорее всего, надо будет этот дом расселять", - сказал он.
черкесск
РИА Новости
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5
4.7
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Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске
До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черкесск, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), видео, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Черкесск, Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Рашид Темрезов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилой дом в Черкесске, где произошел взрыв газа, скорее всего, надо будет расселять, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия 24".
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Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить

Глава КЧР: дом в Черкесске, где был взрыв газа, скорее всего, расселят

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске
Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилой дом в Черкесске, где произошел взрыв газа, скорее всего, надо будет расселять, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия 24".
МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах. По последним данным ГУМЧС, погибли пятеро человек.
"Я думаю, что, скорее всего, надо будет этот дом расселять", - сказал он.
 
ЧеркесскПроисшествияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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