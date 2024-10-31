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Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить

Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить - РИА Новости, 31.10.2024

Дом в Черкесске, где был взрыв газа, могут расселить

Жилой дом в Черкесске, где произошел взрыв газа, скорее всего, надо будет расселять, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:33

2024-10-31T14:33

2024-10-31T15:09

черкесск

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Жилой дом в Черкесске, где произошел взрыв газа, скорее всего, надо будет расселять, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в эфире телеканала "Россия 24".МЧС сообщало, что при взрыве газа в жилом доме на улице Лободина в Черкесске имеются разрушения на 4-5 этажах. По последним данным ГУМЧС, погибли пятеро человек."Я думаю, что, скорее всего, надо будет этот дом расселять", - сказал он.

черкесск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Черкесске До девяти увеличилось количество пострадавших в результате взрыва газа в многоэтажке в Черкесске, сообщили в МЧС. 2024-10-31T14:33 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

черкесск, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр), видео, рашид темрезов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)