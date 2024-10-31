https://ria.ru/20241031/vzryv-1981092413.html
Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех
Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех - РИА Новости, 31.10.2024
Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске достигло четырех, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:49
2024-10-31T11:49
2024-10-31T14:42
происшествия
черкесск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981073810_0:83:1119:713_1920x0_80_0_0_7a553c60f77a99abd235090a6ca1f216.jpg
ПЯТИГОРСК, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске достигло четырех, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Количество погибших <…> увеличилось до четырех, еще двоих человек достали из-под завалов", — сказал собеседник агентства.В МЧС подтвердили эту информацию.Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших. Трех человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. Как сообщали в управлении МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Из дома были эвакуированы 52 человека.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
черкесск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981073810_162:0:1113:713_1920x0_80_0_0_491d856317ef1cbb11835133df83585f.jpg
Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T11:49
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех
МЧС: число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске увеличилось до 4
ПЯТИГОРСК, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске достигло четырех, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Количество погибших <…> увеличилось до четырех, еще двоих человек достали из-под завалов", — сказал собеседник агентства.
В МЧС
подтвердили эту информацию.
Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших. Трех человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.
Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. Как сообщали в управлении МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Из дома были эвакуированы 52 человека.
Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.