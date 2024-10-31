https://ria.ru/20241031/vzryv-1981092413.html

Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех - РИА Новости, 31.10.2024

Число погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выросло до четырех

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске достигло четырех, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:49

2024-10-31T11:49

2024-10-31T14:42

происшествия

черкесск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 31 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Черкесске достигло четырех, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Количество погибших <…> увеличилось до четырех, еще двоих человек достали из-под завалов", — сказал собеседник агентства.В МЧС подтвердили эту информацию.Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших. Трех человек удалось извлечь из-под завалов живыми. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.Взрыв в доме на улице Лободина в Черкесске прогремел рано утром. Как сообщали в управлении МЧС по Карачаево-Черкесии, разрушены квартиры на четвертом и пятом этажах. Из дома были эвакуированы 52 человека.Предварительной причиной взрыва в экстренных службах назвали неисправность газового оборудования.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Черкесске ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

черкесск

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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T11:49 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черкесск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), карачаево-черкесская республика (кчр)