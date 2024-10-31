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Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске

Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024

Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске

Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске, сообщает глава республики Рашид Темрезов в своем... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:23

2024-10-31T08:23

2024-10-31T08:40

происшествия

черкесск

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске, сообщает глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале."Сегодня в Черкесске в многоквартирном жилом доме, по предварительной информации, произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Имеются разрушения на четвертом и пятом этаже. К сожалению, один человек погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Четыре человека госпитализированы, с ними работают медики", - написал Темрезов.Глава КЧР отметил, что на месте происшествия работают 67 человек и 22 единицы техники. Из дома эвакуировано порядка 50 человек.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона. Прокуратура организовала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

черкесск

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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия 2024-10-31T08:23 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)