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Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске - РИА Новости, 31.10.2024
Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске, сообщает глава республики Рашид Темрезов в своем... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:23
2024-10-31T08:23
2024-10-31T08:40
происшествия
черкесск
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ПЯТИГОРСК, 31 окт - РИА Новости. Один человек погиб, четверо госпитализированы после взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Черкесске, сообщает глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале."Сегодня в Черкесске в многоквартирном жилом доме, по предварительной информации, произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Имеются разрушения на четвертом и пятом этаже. К сожалению, один человек погиб. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Четыре человека госпитализированы, с ними работают медики", - написал Темрезов.Глава КЧР отметил, что на месте происшествия работают 67 человек и 22 единицы техники. Из дома эвакуировано порядка 50 человек.Ранее ГУМЧС региона сообщало, что один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на четвертом и пятом этажах. Следователи и криминалисты регионального следственного управления выехали на место обрушения части жилого дома в Черкесске, информация о пострадавших уточняется, сообщило СУСК РФ региона. Прокуратура организовала проверку по данному факту, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
черкесск
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Последствия взрыва в многоквартирном жилом доме в Черкесске
Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной паров в многоквартирном жилом доме в Черкесске, имеются разрушения на 4-м и 5-м этажах, сообщили в МЧС.
В ведомстве добавили, что эвакуировано порядка 50 человек, идет ликвидация последствий происшествия
2024-10-31T08:23
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PT0M30S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, черкесск, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Черкесск, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Глава КЧР уточнил число пострадавших при взрыве газа в доме в Черкесске
Темрезов: один человек погиб, 4 попали в больницу после взрыва газа в Черкесске