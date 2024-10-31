https://ria.ru/20241031/vybory-1981154123.html

СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом

СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом - РИА Новости, 31.10.2024

СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом

Демократическая партия США потратила рекордную для избирательного цикла сумму на агитацию среди избирателей, находящихся за рубежом, сообщает газета USA Today... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:40

2024-10-31T14:40

2024-10-31T14:40

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сша

висконсин

мичиган

камала харрис

дональд трамп

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Демократическая партия США потратила рекордную для избирательного цикла сумму на агитацию среди избирателей, находящихся за рубежом, сообщает газета USA Today со ссылкой на пресс-секретаря подразделения Национального комитета демпартии под названием Democrats Abroad Шэрон Мэнитту. "Национальный комитет Демократической партии выделил 300 тысяч долларов на агитацию и просвещение избирателей по всему миру. Это, вероятно, самая крупная сумма, (потраченная им на эти цели - ред.) за избирательный цикл", - пишет газета. Как сообщает издание, согласно подсчетам Национального комитета демократов, сейчас за рубежом находятся 1,6 миллиона американских избирателей, которые могут проголосовать в одном из семи колеблющихся штатов. Общее же число граждан США, проживающих за границей, по разным оценкам, достигает от 4,4 миллиона до 9 миллионов человек. Согласно отчету Федеральной программы помощи по голосованию (FVAP), посвященному выборам 2020 года, общая явка проживающих за рубежом американцев на прошлых президентских выборах составила всего 7,8%. Как пишет газета, обычно президентские кампании уделяют мало внимания этой категории избирателей. Однако на этот раз предвыборная борьба идет практически на равных, из-за чего оба кандидата стремятся заполучить все голоса, какими только смогут заручиться. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html

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в мире, сша, висконсин, мичиган, камала харрис, дональд трамп