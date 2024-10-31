Рейтинг@Mail.ru
СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vybory-1981154123.html
СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом
СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом - РИА Новости, 31.10.2024
СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом
Демократическая партия США потратила рекордную для избирательного цикла сумму на агитацию среди избирателей, находящихся за рубежом, сообщает газета USA Today... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:40
2024-10-31T14:40
в мире
сша
висконсин
мичиган
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967027001_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_44d0f53571c99a2bca16d81fa6a39d75.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Демократическая партия США потратила рекордную для избирательного цикла сумму на агитацию среди избирателей, находящихся за рубежом, сообщает газета USA Today со ссылкой на пресс-секретаря подразделения Национального комитета демпартии под названием Democrats Abroad Шэрон Мэнитту. "Национальный комитет Демократической партии выделил 300 тысяч долларов на агитацию и просвещение избирателей по всему миру. Это, вероятно, самая крупная сумма, (потраченная им на эти цели - ред.) за избирательный цикл", - пишет газета. Как сообщает издание, согласно подсчетам Национального комитета демократов, сейчас за рубежом находятся 1,6 миллиона американских избирателей, которые могут проголосовать в одном из семи колеблющихся штатов. Общее же число граждан США, проживающих за границей, по разным оценкам, достигает от 4,4 миллиона до 9 миллионов человек. Согласно отчету Федеральной программы помощи по голосованию (FVAP), посвященному выборам 2020 года, общая явка проживающих за рубежом американцев на прошлых президентских выборах составила всего 7,8%. Как пишет газета, обычно президентские кампании уделяют мало внимания этой категории избирателей. Однако на этот раз предвыборная борьба идет практически на равных, из-за чего оба кандидата стремятся заполучить все голоса, какими только смогут заручиться. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241030/vybory-1980757044.html
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980556592.html
сша
висконсин
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967027001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91e0c7e5c46a5e2f11d24b3c84ccb945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, висконсин, мичиган, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Висконсин, Мичиган, Камала Харрис, Дональд Трамп
СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом

USA Today: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом

© AP Photo / Alex BrandonАрена United Center для съезда Демократической партии США в Чикаго
Арена United Center для съезда Демократической партии США в Чикаго - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Арена United Center для съезда Демократической партии США в Чикаго. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Демократическая партия США потратила рекордную для избирательного цикла сумму на агитацию среди избирателей, находящихся за рубежом, сообщает газета USA Today со ссылкой на пресс-секретаря подразделения Национального комитета демпартии под названием Democrats Abroad Шэрон Мэнитту.
"Национальный комитет Демократической партии выделил 300 тысяч долларов на агитацию и просвещение избирателей по всему миру. Это, вероятно, самая крупная сумма, (потраченная им на эти цели - ред.) за избирательный цикл", - пишет газета.
Овальный кабинет в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Крутой поворот: Харрис неожиданно вооружилась "методом Ельцина"
30 октября, 08:00
Как сообщает издание, согласно подсчетам Национального комитета демократов, сейчас за рубежом находятся 1,6 миллиона американских избирателей, которые могут проголосовать в одном из семи колеблющихся штатов. Общее же число граждан США, проживающих за границей, по разным оценкам, достигает от 4,4 миллиона до 9 миллионов человек. Согласно отчету Федеральной программы помощи по голосованию (FVAP), посвященному выборам 2020 года, общая явка проживающих за рубежом американцев на прошлых президентских выборах составила всего 7,8%.
Как пишет газета, обычно президентские кампании уделяют мало внимания этой категории избирателей. Однако на этот раз предвыборная борьба идет практически на равных, из-за чего оба кандидата стремятся заполучить все голоса, какими только смогут заручиться.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Фицо рассказал, что будет с Украиной в случае победы Харрис
28 октября, 18:13
 
В миреСШАВисконсинМичиганКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала