https://ria.ru/20241031/vsu-1981035039.html
В ВСУ из-за потерь существуют роты с мертвыми душами, заявил пленный
В ВСУ из-за потерь существуют роты с мертвыми душами, заявил пленный - РИА Новости, 31.10.2024
В ВСУ из-за потерь существуют роты с мертвыми душами, заявил пленный
В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь и коррупции появились роты с мертвыми душами, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:00
2024-10-31T05:00
2024-10-31T09:57
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ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь и коррупции появились роты с мертвыми душами, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, а ныне военнопленный Роберт Погорелов. Он служил в специализированном батальоне 58-й бригады, полностью состоявшем из мобилизованных заключенных. "Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута, то есть, насколько я понимаю, списывалось оружие, зарабатывались деньги, много без вести пропавших, там есть тоже манипуляции с документацией, об этом мало кто говорит, но это имеет место быть <…> офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том "Мертвых душ", — сказал Погорелов. По его словам, офицеры зарабатывают на погибших, продолжая получать за них зарплату. Так же списывается и продается техника.Военнопленный рассказал также, что в украинскую армию зачастую мобилизуют людей с ВИЧ-инфекцией или психиатрическими заболеваниями. Зачастую такие люди ведут себя неадекватно, но им все же выдают оружие, они выходят в караульную службу и выполняют боевые задания.Владимир Зеленский в мае подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.При этом бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко рассказывал, что многие заключенные подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, а после этого отказываются воевать.
https://ria.ru/20241020/telegraph-1978972555.html
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
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Украинский военнопленный: у ВСУ есть роты с мертвыми душами
В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь и коррупции есть роты с мертвыми душами, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
2024-10-31T05:00
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PT2M21S
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ из-за потерь существуют роты с мертвыми душами, заявил пленный
Военнопленный: в ВСУ из-за потерь и коррупции есть роты с мертвыми душами
ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь и коррупции появились роты с мертвыми душами, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, а ныне военнопленный Роберт Погорелов.
Он служил в специализированном батальоне 58-й бригады, полностью состоявшем из мобилизованных заключенных.
"Батальон из 120 человек, рота — восемь человек, она искусственно надута, то есть, насколько я понимаю, списывалось оружие, зарабатывались деньги, много без вести пропавших, там есть тоже манипуляции с документацией, об этом мало кто говорит, но это имеет место быть <…> офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме и в доле, скажем так, мертвые души, реально — второй том "Мертвых душ", — сказал Погорелов.
По его словам, офицеры зарабатывают на погибших, продолжая получать за них зарплату. Так же списывается и продается техника.
Военнопленный рассказал также, что в украинскую армию зачастую мобилизуют людей с ВИЧ-инфекцией или психиатрическими заболеваниями. Зачастую такие люди ведут себя неадекватно, но им все же выдают оружие, они выходят в караульную службу и выполняют боевые задания.
Владимир Зеленский
в мае подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В середине июня телеканал CNN со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську
сообщал, что первая группа мобилизованных заключенных уже проходит подготовку, а с начала действия закона заявки на вступление в украинские войска подали около пяти тысяч осужденных, почти две тысячи прошли медкомиссию и освобождены судом для мобилизации.
При этом бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко рассказывал, что многие заключенные подписывают контракт только для того, чтобы выбраться на свободу, а после этого отказываются воевать.