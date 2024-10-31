https://ria.ru/20241031/vooruzheniya-1981162282.html

Норвегия выделит Украине 118 миллионов долларов на закупку запчастей к F-16

Норвегия выделит Украине 118 миллионов долларов на закупку запчастей к F-16 - РИА Новости, 31.10.2024

Норвегия выделит Украине 118 миллионов долларов на закупку запчастей к F-16

Норвегия выделит Украине более 118 миллионов долларов на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16, сообщает норвежское министерство обороны. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:11

2024-10-31T15:11

2024-10-31T15:23

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Норвегия выделит Украине более 118 миллионов долларов на закупку вооружений и запасных частей для самолетов F-16, сообщает норвежское министерство обороны. В июле премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Норвегия передаст Украине шесть истребителей F-16. Он добавил, что начать передачу истребителей планируется в 2024 году. Также в июле Норвегия выделила Украине более 94 миллионов долларов помощи на противовоздушную оборону. Как заявил Стёре, Норвегия осенью передаст Киеву укомплектованную зенитную установку IRIS-T. Также, согласно пресс-релизу правительства страны, Норвегия будет финансировать международные усилия по обслуживанию оборудования ПВО на Украине. "Министр обороны (Норвегии - ред.) Бьёрн Арильд Грам посетил... Одессу 29-30 октября. В ходе своего визита он объявил, что Норвегия увеличит поддержку украинских ВВС дополнительным взносом в размере до 1,3 миллиарда норвежских крон (118,3 миллиона долларов - ред.), который, среди прочего, пойдет на финансирование закупки вооружения и запасных частей для самолетов F-16", - следует из пресс-релиза норвежского минобороны. Как пишет минобороны Норвегии, потребность Украины в запасных частях и поддержке для обслуживания самолетов F-16 "значительна". В пресс-релизе также указывается, что помощь в том числе пойдет на финансирование военных возможностей Украины на море в рамках коалиции с Великобританией. В заявлении отмечается, что поддержка предоставляется в партнерстве с союзниками по НАТО и является частью комплексного пакета помощи НАТО для Украины. В декабре 2023 года британское министерство обороны сообщило, что Великобритания и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке военных возможностей Украины на море. Ранее телерадиокомпания NRK сообщала, что Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов. Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241026/es-1980233450.html

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979452235.html

https://ria.ru/20241019/ukraina-1978908215.html

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в мире, украина, норвегия, великобритания, сергей лавров, нато, f-16