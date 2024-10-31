Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября
Чернышенко: центр подготовки волонтеров 80-летия Победы начнет работу 11 ноября
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в Ташкенте с участниками молодежных проектов и программ, реализуемых РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в Ташкенте с участниками молодежных проектов и программ, реализуемых РФ
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет работать 11 ноября в Москве, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Центр подготовки волонтеров очень скоро начнет работать. В ноябре, 11 ноября начнет работать. Там будет проходить обучение, потому что у волонтеров много разных специальностей для того, чтобы такое глобальное событие отработать", - сказал вице-премьер на встрече с молодежью Узбекистана.
Зампред правительства РФ отметил хрупкость исторической памяти.
"Существуют попытки некоторых, к сожалению, стран переписать историю в угоду своей политической конъюнктуре", - уточнил Чернышенко.
Кроме того, в четверг вице-премьер и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте. Представители России возложили цветы к монументу "Ода стойкости" и посетили музей. Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив огромный вклад Узбекистана в Победу.