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Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября - РИА Новости, 31.10.2024
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15:47 31.10.2024 (обновлено: 16:09 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/volontery-1981170640.html
Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября
Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября - РИА Новости, 31.10.2024
Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября
Первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет работать 11 ноября в Москве, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:47
2024-10-31T16:09
общество
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет работать 11 ноября в Москве, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Центр подготовки волонтеров очень скоро начнет работать. В ноябре, 11 ноября начнет работать. Там будет проходить обучение, потому что у волонтеров много разных специальностей для того, чтобы такое глобальное событие отработать", - сказал вице-премьер на встрече с молодежью Узбекистана. Зампред правительства РФ отметил хрупкость исторической памяти. "Существуют попытки некоторых, к сожалению, стран переписать историю в угоду своей политической конъюнктуре", - уточнил Чернышенко. Кроме того, в четверг вице-премьер и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте. Представители России возложили цветы к монументу "Ода стойкости" и посетили музей. Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив огромный вклад Узбекистана в Победу.
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общество, россия, узбекистан, ташкент, дмитрий чернышенко, алексей чекунков
Общество, Россия, Узбекистан, Ташкент, Дмитрий Чернышенко, Алексей Чекунков
Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября

Чернышенко: центр подготовки волонтеров 80-летия Победы начнет работу 11 ноября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в Ташкенте с участниками молодежных проектов и программ, реализуемых РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в Ташкенте с участниками молодежных проектов и программ, реализуемых РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече в Ташкенте с участниками молодежных проектов и программ, реализуемых РФ
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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет работать 11 ноября в Москве, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Центр подготовки волонтеров очень скоро начнет работать. В ноябре, 11 ноября начнет работать. Там будет проходить обучение, потому что у волонтеров много разных специальностей для того, чтобы такое глобальное событие отработать", - сказал вице-премьер на встрече с молодежью Узбекистана.
Зампред правительства РФ отметил хрупкость исторической памяти.
"Существуют попытки некоторых, к сожалению, стран переписать историю в угоду своей политической конъюнктуре", - уточнил Чернышенко.
Кроме того, в четверг вице-премьер и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте. Представители России возложили цветы к монументу "Ода стойкости" и посетили музей. Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив огромный вклад Узбекистана в Победу.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Чернышенко посетил мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте
Вчера, 10:01
 
ОбществоРоссияУзбекистанТашкентДмитрий ЧернышенкоАлексей Чекунков
 
 
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