https://ria.ru/20241031/volontery-1981170640.html

Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября

Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября - РИА Новости, 31.10.2024

Первый в России центр подготовки волонтеров Победы начнет работу 11 ноября

Первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет работать 11 ноября в Москве, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:47

2024-10-31T15:47

2024-10-31T16:09

общество

россия

узбекистан

ташкент

дмитрий чернышенко

алексей чекунков

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ТАШКЕНТ, 31 окт - РИА Новости. Первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начнет работать 11 ноября в Москве, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Центр подготовки волонтеров очень скоро начнет работать. В ноябре, 11 ноября начнет работать. Там будет проходить обучение, потому что у волонтеров много разных специальностей для того, чтобы такое глобальное событие отработать", - сказал вице-премьер на встрече с молодежью Узбекистана. Зампред правительства РФ отметил хрупкость исторической памяти. "Существуют попытки некоторых, к сожалению, стран переписать историю в угоду своей политической конъюнктуре", - уточнил Чернышенко. Кроме того, в четверг вице-премьер и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" в Ташкенте. Представители России возложили цветы к монументу "Ода стойкости" и посетили музей. Чернышенко оставил запись в книге почетных гостей, отметив огромный вклад Узбекистана в Победу.

https://ria.ru/20241031/memorial-1981065658.html

россия

узбекистан

ташкент

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Ольга Фомченкова

общество, россия, узбекистан, ташкент, дмитрий чернышенко, алексей чекунков