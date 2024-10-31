https://ria.ru/20241031/volkswagen-1981173176.html
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии - РИА Новости, 31.10.2024
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
Концерн Bosch, поставляющий продукцию главным немецким автомобильным брендам Volkswagen и BMW, намерен сократить семь тысяч сотрудников и может продолжить... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:58
2024-10-31T15:58
2024-10-31T16:27
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БЕРЛИН, 31 окт — РИА Новости. Концерн Bosch, поставляющий продукцию главным немецким автомобильным брендам Volkswagen и BMW, намерен сократить семь тысяч сотрудников и может продолжить уменьшать количество рабочих мест, заявил глава компании Штефан Хартунг в интервью Tagesspiegel. "Увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. Bosch вынужден сократить более семи тысяч рабочих мест в Германии, потому что бизнес находится под давлением. <...> Сейчас я не могу исключить того, что нам придется и дальше корректировать наши кадровые возможности", — сказал он. По словам Хартунга, в этом году Bosch не достигнет своих экономических целей, а продажи в годовом исчислении будут несколько ниже, чем в 2023-м. "Ситуация, безусловно, сложная для отрасли в целом во всем мире", — подчеркнул глава концерна. Среди причин он назвал высокие цены на энергоносители, налоги и сборы, немецкую бюрократию, чрезмерное регулирование, глобальный протекционизм и социальную неопределенность. "Мы должны перейти от слов к делу и реализовать конкретные меры до выборов в бундестаг, чтобы укрепить экономику в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Промышленный пакт может быть успешным только в том случае, если мы отбросим партийно-политические разногласия и посвятим себя этому делу", — заключил глава концерна. В начале недели глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек. В Volkswagen и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы пригрозили забастовками. В ночь на 29 октября начали бастовать работники металлургической и электротехнической промышленности, а вместе с ними — сотрудники Volkswagen и BMW.При этом канцлер Олаф Шольц исходит из того, что причина анонсированного закрытия заводов VW может лежать в ошибочных решениях руководства компании.
https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html
https://ria.ru/20241028/sholts-1980544808.html
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германия, volkswagen group, bmw ag, в мире
Германия, Volkswagen Group, BMW AG, В мире
Поставщик Volkswagen и BMW не исключил дальнейших сокращений в Германии
Глава Bosch Хартунг допустил сокращение семи тысяч сотрудников в Германии
БЕРЛИН, 31 окт — РИА Новости.
Концерн Bosch, поставляющий продукцию главным немецким автомобильным брендам Volkswagen и BMW, намерен сократить семь тысяч сотрудников и может продолжить уменьшать количество рабочих мест, заявил глава компании Штефан Хартунг в интервью
Tagesspiegel.
"Увеличение объемов торговли с миром также означает сокращение мощностей на внутреннем рынке. Bosch вынужден сократить более семи тысяч рабочих мест в Германии, потому что бизнес находится под давлением. <...> Сейчас я не могу исключить того, что нам придется и дальше корректировать наши кадровые возможности", — сказал он.
По словам Хартунга, в этом году Bosch не достигнет своих экономических целей, а продажи в годовом исчислении будут несколько ниже, чем в 2023-м.
"Ситуация, безусловно, сложная для отрасли в целом во всем мире", — подчеркнул глава концерна.
Среди причин он назвал высокие цены на энергоносители, налоги и сборы, немецкую бюрократию, чрезмерное регулирование, глобальный протекционизм и социальную неопределенность.
"Мы должны перейти от слов к делу и реализовать конкретные меры до выборов в бундестаг, чтобы укрепить экономику в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Промышленный пакт может быть успешным только в том случае, если мы отбросим партийно-политические разногласия и посвятим себя этому делу", — заключил глава концерна.
В начале недели глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек.
В Volkswagen и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе
и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
В ответ на эти планы профсоюзы пригрозили забастовками. В ночь на 29 октября начали бастовать работники металлургической и электротехнической промышленности, а вместе с ними — сотрудники Volkswagen и BMW.
При этом канцлер Олаф Шольц
исходит из того, что причина анонсированного закрытия заводов VW может лежать в ошибочных решениях руководства компании.