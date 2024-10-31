https://ria.ru/20241031/volchansk-1981036787.html

Российский разведчик рассказал о боях в Волчанске

Российский разведчик рассказал о боях в Волчанске - РИА Новости, 31.10.2024

Российский разведчик рассказал о боях в Волчанске

Российский разведчик группировки войск "Север"с позывным "Потап" рассказал РИА Новости, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области. Эксклюзивные кадры боев РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:34

2024-10-31T05:34

2024-10-31T08:37

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

сво

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 31 окт – РИА Новости. Российский разведчик группировки войск "Север"с позывным "Потап" рассказал РИА Новости, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области. Эксклюзивные кадры боев российских разведчиков в Волчанске оказались в распоряжении агентства."В Волчанске нет ничего вообще просто. То есть приходится прятаться под плитами, под упавшими стенами, с кирпича, не знаю, кидать на себя доски, металлочерепица, которая там летает по всему городу, участки, она тоже спасает", — рассказал он.На кадрах зафиксировано, что перемещаться российским военнослужащим приходится в развалинах. Порой от домов остаются только обломки стен и подвал. По словам собеседников, в Волчанске не осталось ни одного целого дома. Из-за массированных обстрелов количество укрытий для личного состава становится всё меньше, поэтому разведчикам приходится вести боевые действия среди руин. "Есть две штуки – удача и судьба. Сделал рывок, "птица" (дрон. — Прим. ред.) не заметила — значит, тебе повезло. Заметила — значит, придется бежать до того места, где она точно тебя не сможет достать. Вот и всё. Это весь сказ", — добавил разведчик. По словам военнослужащего группировки войск "Север", из-за плотного огня противника выполнять поставленные задачи приходится неделями. Один раз "Потап" работал в составе снайперской пары на протяжении 23 дней. За это время они смогли уничтожить четверых противников, а также многократно прикрывали штурмовиков, что позволило им продвинуться вперед и захватить новые позиции в Волчанске.

https://ria.ru/20241031/vsu-1981034849.html

https://ria.ru/20241030/spetsoperatsiya-1980993537.html

волчанск

харьковская область

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Кадры боев российских разведчиков в Харьковской области Военнослужащий группировки "Север" с позывным "Потап" рассказал РИА Новости, как ведутся бои в Волчанске Харьковской области. Эксклюзивные кадры боев российских разведчиков оказались в распоряжении агентства. 2024-10-31T05:34 true PT2M24S

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волчанск, харьковская область, сво