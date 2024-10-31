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Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2024
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16:02 31.10.2024 (обновлено: 16:39 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vengriya-1981173962.html
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2024
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:02
2024-10-31T16:39
в мире
венгрия
украина
петер сийярто
будапешт
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине."Мы, венгры, за перемирие, за мир на Украине. Путь к миру - через мирные переговоры", - сказал Сийярто журналистам в Минске.Глава МИД Венгрии заявил, что в интересах достижения мира в регионе следует держать открытыми дипломатические каналы для коммуникации. Он считает неправильным, когда странам кто-то извне указывает, с кем они должны встречаться и общаться. "Наше суверенное право - вести переговоры с теми, с кем мы хотим. Считаю, что если мы перекроем каналы общения, разорвём дипломатические отношения, тогда мы просто убьём надежду на мир", - сказал дипломат.
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, будапешт
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Будапешт
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД

МИД: Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине.
"Мы, венгры, за перемирие, за мир на Украине. Путь к миру - через мирные переговоры", - сказал Сийярто журналистам в Минске.
Глава МИД Венгрии заявил, что в интересах достижения мира в регионе следует держать открытыми дипломатические каналы для коммуникации. Он считает неправильным, когда странам кто-то извне указывает, с кем они должны встречаться и общаться. "Наше суверенное право - вести переговоры с теми, с кем мы хотим. Считаю, что если мы перекроем каналы общения, разорвём дипломатические отношения, тогда мы просто убьём надежду на мир", - сказал дипломат.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пленарном заседании Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка в рамках Петербургского международного газового форума. 10 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Принятие Украины в НАТО будет означать третью мировую войну, заявил Сийярто
10 октября, 12:23
 
В миреВенгрияУкраинаПетер СийяртоБудапешт
 
 
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