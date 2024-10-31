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Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 31.10.2024
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:02
2024-10-31T16:02
2024-10-31T16:39
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине."Мы, венгры, за перемирие, за мир на Украине. Путь к миру - через мирные переговоры", - сказал Сийярто журналистам в Минске.Глава МИД Венгрии заявил, что в интересах достижения мира в регионе следует держать открытыми дипломатические каналы для коммуникации. Он считает неправильным, когда странам кто-то извне указывает, с кем они должны встречаться и общаться. "Наше суверенное право - вести переговоры с теми, с кем мы хотим. Считаю, что если мы перекроем каналы общения, разорвём дипломатические отношения, тогда мы просто убьём надежду на мир", - сказал дипломат.
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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, будапешт
В мире, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Будапешт
Венгрия поддерживает мирные переговоры по Украине, заявили в МИД
МИД: Будапешт выступает за мирные переговоры по Украине