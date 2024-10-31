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Сийярто рассказал о попытках ограничить суверенитет Венгрии извне - РИА Новости, 31.10.2024
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12:40 31.10.2024 (обновлено: 14:12 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/vengriya-1981113599.html
Сийярто рассказал о попытках ограничить суверенитет Венгрии извне
Сийярто рассказал о попытках ограничить суверенитет Венгрии извне - РИА Новости, 31.10.2024
Сийярто рассказал о попытках ограничить суверенитет Венгрии извне
Венгрия сталкивается с попытками ограничить ее суверенитет извне, но не допустит этого, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:40
2024-10-31T14:12
венгрия
в мире
петер сийярто
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Венгрия сталкивается с попытками ограничить ее суверенитет извне, но не допустит этого, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Мы, венгры, придерживаемся своего суверенитета. Есть некоторые силы за пределами нашей страны и есть акторы внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но позвольте мне уверить вас, что это не случится никогда", - сказал Сийярто, выступая на Второй Минской конференции по Евразийской безопасности.По его словам, сегодня "мощные силы работают над тем, чтобы создать гегемонию во мнениях"."Если вы не следуете мейнстримному мнению на сто процентов, ваше право озвучивать собственное мнение мгновенно оспаривается и ставится под сомнение. Если вы не готовы на сто процентов соответствовать мейнстримным требованиям, вы тут же подвергаетесь нападкам", - отметил он.
https://ria.ru/20241014/vengriya-1977874353.html
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венгрия, в мире, петер сийярто
Венгрия, В мире, Петер Сийярто
Сийярто рассказал о попытках ограничить суверенитет Венгрии извне

Сийярто: Венгрия сталкивается с попытками ограничить ее суверенитет извне

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. 31 октября 2024
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на 2-й Минской международной конференции по евразийской безопасности. 31 октября 2024
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Венгрия сталкивается с попытками ограничить ее суверенитет извне, но не допустит этого, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы, венгры, придерживаемся своего суверенитета. Есть некоторые силы за пределами нашей страны и есть акторы внутри нашего государства, которые хотят, чтобы мы отказались хотя бы от части нашего суверенитета. Но позвольте мне уверить вас, что это не случится никогда", - сказал Сийярто, выступая на Второй Минской конференции по Евразийской безопасности.
По его словам, сегодня "мощные силы работают над тем, чтобы создать гегемонию во мнениях".
"Если вы не следуете мейнстримному мнению на сто процентов, ваше право озвучивать собственное мнение мгновенно оспаривается и ставится под сомнение. Если вы не готовы на сто процентов соответствовать мейнстримным требованиям, вы тут же подвергаетесь нападкам", - отметил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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