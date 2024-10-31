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Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут появиться шансы на урегулирование в Европе. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:10
2024-10-31T17:10
2024-10-31T17:10
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут появиться шансы на урегулирование в Европе. "Выборы президента США и их результаты будут иметь решающее значение с точки зрения мира и безопасности в Европе. Если выиграет Дональд Трамп, тогда возникнут намного более значительные шансы, что в Европе будет восстановлен мир", - сказал Сийярто журналистам в Минске. Он добавил, что если результат будет иной, то придется рассчитывать на "более тяжелые условия" в долгосрочной перспективе.
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в мире, европа, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Европа, США, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто
Сийярто: при победе Трампа могут появиться шансы на урегулирование в Европе