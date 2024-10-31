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Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
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17:10 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vengrija-1981190899.html
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто - РИА Новости, 31.10.2024
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут появиться шансы на урегулирование в Европе. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:10
2024-10-31T17:10
в мире
европа
сша
венгрия
петер сийярто
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут появиться шансы на урегулирование в Европе. "Выборы президента США и их результаты будут иметь решающее значение с точки зрения мира и безопасности в Европе. Если выиграет Дональд Трамп, тогда возникнут намного более значительные шансы, что в Европе будет восстановлен мир", - сказал Сийярто журналистам в Минске. Он добавил, что если результат будет иной, то придется рассчитывать на "более тяжелые условия" в долгосрочной перспективе.
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в мире, европа, сша, венгрия, петер сийярто, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Европа, США, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Победа Трампа может помочь урегулированию в Европе, уверен Сийярто

Сийярто: при победе Трампа могут появиться шансы на урегулирование в Европе

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США могут появиться шансы на урегулирование в Европе.
"Выборы президента США и их результаты будут иметь решающее значение с точки зрения мира и безопасности в Европе. Если выиграет Дональд Трамп, тогда возникнут намного более значительные шансы, что в Европе будет восстановлен мир", - сказал Сийярто журналистам в Минске.
Он добавил, что если результат будет иной, то придется рассчитывать на "более тяжелые условия" в долгосрочной перспективе.
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В миреЕвропаСШАВенгрияПетер СийяртоДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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