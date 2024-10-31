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Изотермические вагоны презентовала компания в Мордовии - РИА Новости, 31.10.2024
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:03 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/vagony-1981189041.html
Изотермические вагоны презентовала компания в Мордовии
Изотермические вагоны презентовала компания в Мордовии - РИА Новости, 31.10.2024
Изотермические вагоны презентовала компания в Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в презентации уникальных изотермических вагонов, выпуск которых начала компания "РМ Рейл", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:03
2024-10-31T17:03
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в презентации уникальных изотермических вагонов, выпуск которых начала компания "РМ Рейл", сообщает пресс-служба руководителя республики. Ведущий производитель грузового подвижного состава России представил свои новейшие разработки – автономный рефрижераторный вагон и вагон-термос. "Изотермический подвижной состав – одно из перспективных направлений стратегии развития компании. В России стабильно растет объем железнодорожных перевозок грузов, требующих соблюдения температурного режима. При этом отечественными производителями такой подвижной состав серийно не выпускается. Практически весь спрос на такие вагоны закрывался импортными поставками, также эксплуатировалось устаревшее советское наследие", - говорится в сообщении. Вагон-рефрижератор обладает высокой грузоподъемностью – 60 тонн, а холодильно-отопительная установка может непрерывно работать в течение 20 суток. Это позволяет контролировать условия транспортировки груза на протяжении всего пути следования даже на дальние расстояния. Вагон-термос может перевозить до 64 тонн и обеспечивает нужную температуру до десяти суток. "Обе модели подготовлены компанией к серийному производству в кратчайшие сроки и благодаря внедрению инновационных технологий и новым конструктивным решениям обеспечивают в сравнении с аналогами лучшие технические и эксплуатационные характеристики", - подчеркивается в сообщении. Глава Мордовии отметил, что "РМ Рейл" занимает ключевое место в экономике региона – это один из основных работодателей и налогоплательщиков в Мордовии. Уникальный изотермический подвижной состав важен для решения задач по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. "За последние три года компания "РМ Рейл" нарастила объемы производства почти наполовину. Только за этот год реализовано пять инновационных проектов. Все, что связано с изотермическим подвижным составом, – это сейчас очень актуально. Надо перемещать грузы и продовольствие, поэтому отечественные рефрижераторы и термосы – принципиально важные продукты для нашей экономики. Главное, что после многих десятилетий мы вновь вышли на этот рынок", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Два года назад компания представила уникальную тележку, на базе которой выпускаются новые рефрижератор и термос, а также основная масса подвижного состава. В ближайшее время планируется презентовать рефрижераторный контейнер с грузоподъемностью более 30 тонн.
https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980667178.html
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россия, артем здунов, республика мордовия, технологии
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов, Республика Мордовия, Технологии

Изотермические вагоны презентовала компания в Мордовии

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в презентации уникальных изотермических вагонов, выпуск которых начала компания "РМ Рейл", сообщает пресс-служба руководителя республики.
Ведущий производитель грузового подвижного состава России представил свои новейшие разработки – автономный рефрижераторный вагон и вагон-термос.
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"Изотермический подвижной состав – одно из перспективных направлений стратегии развития компании. В России стабильно растет объем железнодорожных перевозок грузов, требующих соблюдения температурного режима. При этом отечественными производителями такой подвижной состав серийно не выпускается. Практически весь спрос на такие вагоны закрывался импортными поставками, также эксплуатировалось устаревшее советское наследие", - говорится в сообщении.
Вагон-рефрижератор обладает высокой грузоподъемностью – 60 тонн, а холодильно-отопительная установка может непрерывно работать в течение 20 суток. Это позволяет контролировать условия транспортировки груза на протяжении всего пути следования даже на дальние расстояния. Вагон-термос может перевозить до 64 тонн и обеспечивает нужную температуру до десяти суток.
"Обе модели подготовлены компанией к серийному производству в кратчайшие сроки и благодаря внедрению инновационных технологий и новым конструктивным решениям обеспечивают в сравнении с аналогами лучшие технические и эксплуатационные характеристики", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии отметил, что "РМ Рейл" занимает ключевое место в экономике региона – это один из основных работодателей и налогоплательщиков в Мордовии. Уникальный изотермический подвижной состав важен для решения задач по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны.
"За последние три года компания "РМ Рейл" нарастила объемы производства почти наполовину. Только за этот год реализовано пять инновационных проектов. Все, что связано с изотермическим подвижным составом, – это сейчас очень актуально. Надо перемещать грузы и продовольствие, поэтому отечественные рефрижераторы и термосы – принципиально важные продукты для нашей экономики. Главное, что после многих десятилетий мы вновь вышли на этот рынок", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Два года назад компания представила уникальную тележку, на базе которой выпускаются новые рефрижератор и термос, а также основная масса подвижного состава. В ближайшее время планируется презентовать рефрижераторный контейнер с грузоподъемностью более 30 тонн.
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияТехнологии
 
 
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