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Исследование показало, как россияне относятся к увольнению - РИА Новости, 31.10.2024
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05:17 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/uvolnenie-1981035866.html
Исследование показало, как россияне относятся к увольнению
Исследование показало, как россияне относятся к увольнению - РИА Новости, 31.10.2024
Исследование показало, как россияне относятся к увольнению
Большинство россиян не испытывают чувства вины перед работодателем, принимая решение уволиться по собственному желанию, показало исследование SuperJob для РИА... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T05:17
2024-10-31T05:17
общество
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают чувства вины перед работодателем, принимая решение уволиться по собственному желанию, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "74% россиян не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволиться по собственному желанию: "Только чувство облегчения", "Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями", - выяснили аналитики. Каждый пятый россиянин (20%) рассказал о том, что ему было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (25% и 15% соответственно). Тревожность при увольнении больше свойственна опрошенным в возрасте 25-35 лет - 26%. Среди тех, кто младше - таких 22%. Реже всего переживают россияне старше 45 лет (16%). Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, - педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы. Исследование проводилось с 19 по 30 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
https://ria.ru/20241022/issledovanie-1979224557.html
https://ria.ru/20241018/superjob-1978639193.html
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общество, россия
Общество, Россия
Исследование показало, как россияне относятся к увольнению

SuperJob: 74 процента россиян не испытывают чувства вины перед работодателем

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают чувства вины перед работодателем, принимая решение уволиться по собственному желанию, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"74% россиян не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволиться по собственному желанию: "Только чувство облегчения", "Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями", - выяснили аналитики.
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Тревожность при увольнении больше свойственна опрошенным в возрасте 25-35 лет - 26%. Среди тех, кто младше - таких 22%. Реже всего переживают россияне старше 45 лет (16%).
Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, - педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.
Исследование проводилось с 19 по 30 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.
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