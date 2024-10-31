https://ria.ru/20241031/uvolnenie-1981035866.html

Исследование показало, как россияне относятся к увольнению

Исследование показало, как россияне относятся к увольнению - РИА Новости, 31.10.2024

Исследование показало, как россияне относятся к увольнению

Большинство россиян не испытывают чувства вины перед работодателем, принимая решение уволиться по собственному желанию, показало исследование SuperJob для РИА... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T05:17

2024-10-31T05:17

2024-10-31T05:17

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765466896_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c2e30252d941c90c7356b7cf88430d.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Большинство россиян не испытывают чувства вины перед работодателем, принимая решение уволиться по собственному желанию, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "74% россиян не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволиться по собственному желанию: "Только чувство облегчения", "Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями", - выяснили аналитики. Каждый пятый россиянин (20%) рассказал о том, что ему было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (25% и 15% соответственно). Тревожность при увольнении больше свойственна опрошенным в возрасте 25-35 лет - 26%. Среди тех, кто младше - таких 22%. Реже всего переживают россияне старше 45 лет (16%). Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, - педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы. Исследование проводилось с 19 по 30 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки - 1,6 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20241022/issledovanie-1979224557.html

https://ria.ru/20241018/superjob-1978639193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия