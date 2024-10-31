https://ria.ru/20241031/unichtozhenie-1981207490.html
ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области
ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области
Бойцы группировки войск "Север" уничтожили украинских военных в укрытии в Харьковской области, говорится в заявлении Минобороны России. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:06
2024-10-31T18:06
2024-10-31T18:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили украинских военных в укрытии в Харьковской области, говорится в заявлении Минобороны России."В ходе разведывательных мероприятий <...> в районе населенного пункта Волчанск было обнаружено скопление живой силы ВСУ в укрытии. <...> Расчетом тяжелой огнеметной системы группировки войск "Север" личный состав украинских боевиков был уничтожен", — сообщили в ведомстве.Уточняется, что точное попадание термобарическими боеприпасами по расположению противника зафиксировали с помощью средств объективного контроля.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241030/minoborony-1980880790.html
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Уничтожение боевиков ВСУ в Харьковской области "Солнцепеком"
Минобороны показывает как российские войска "Солнцепеком" уничтожают боевиков ВСУ в Харьковской области
2024-10-31T18:06
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, волчанск, в мире, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Волчанск, В мире, Дмитрий Песков
ВС России уничтожили украинских солдат в укрытии в Харьковской области
МО РФ: бойцы "Севера" уничтожили скопление ВСУ в укрытии в Харьковской области