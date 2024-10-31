https://ria.ru/20241031/ukraina-1981165955.html

В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе

В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе - РИА Новости, 31.10.2024

В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе

Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года, пишет The New York Times. В статье... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:32

2024-10-31T15:32

2024-10-31T16:01

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года, пишет The New York Times. В статье отмечается, что за последний месяц российским военным удалось достичь значительных успехов в Донбассе из-за того, что "украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением". "Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций", — пишет издание, со ссылкой на украинских солдат и военных аналитиков. В свою очередь, эксперт Black Bird Group Паси Паройнен также отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается для Украины. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981134257.html

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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, донбасс