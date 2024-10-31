В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе
NYT сообщила о крупнейших территориальных приобретениях ВС России в Донбассе
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года, пишет The New York Times.
В статье отмечается, что за последний месяц российским военным удалось достичь значительных успехов в Донбассе из-за того, что "украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением".
В статье отмечается, что за последний месяц российским военным удалось достичь значительных успехов в Донбассе из-за того, что "украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением".
"Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций", — пишет издание, со ссылкой на украинских солдат и военных аналитиков.
В свою очередь, эксперт Black Bird Group Паси Паройнен также отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается для Украины.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
В свою очередь, эксперт Black Bird Group Паси Паройнен также отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается для Украины.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.