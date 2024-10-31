Рейтинг@Mail.ru
В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 31.10.2024 (обновлено: 16:01 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981165955.html
В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе
В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе - РИА Новости, 31.10.2024
В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе
Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года, пишет The New York Times. В статье... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:32
2024-10-31T16:01
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года, пишет The New York Times. В статье отмечается, что за последний месяц российским военным удалось достичь значительных успехов в Донбассе из-за того, что "украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением". "Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций", — пишет издание, со ссылкой на украинских солдат и военных аналитиков. В свою очередь, эксперт Black Bird Group Паси Паройнен также отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается для Украины. Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981134257.html
https://ria.ru/20241031/plan-1981060787.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, россия, украина, донбасс
В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Донбасс
В США отметили важную деталь в действиях ВС России в Донбассе

NYT сообщила о крупнейших территориальных приобретениях ВС России в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Территориальные приобретения России во время конфликта с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что за последний месяц российским военным удалось достичь значительных успехов в Донбассе из-за того, что "украинские линии обороны прогнулись под постоянным давлением".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Зеленский раскрыл, что Запад подготовил украинцам
Вчера, 13:43
"Атаки России постепенно ослабили украинскую армию. В результате силы ВСУ оказались растянутыми до состояния, когда они больше не могут удерживать часть позиций", — пишет издание, со ссылкой на украинских солдат и военных аналитиков.

В свою очередь, эксперт Black Bird Group Паси Паройнен также отметил, что ситуация на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается для Украины.

Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.

Сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
В Раде дали совет Дуде после обидного поступка Зеленского
Вчера, 09:48
 
В миреВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала