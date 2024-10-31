https://ria.ru/20241031/ukraina-1981147230.html

В Киеве пожаловались на качество дронов из США

В Киеве пожаловались на качество дронов из США - РИА Новости, 31.10.2024

В Киеве пожаловались на качество дронов из США

Украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники, которые работают со сбоями и сложны в эскплуатации, большинство из них не могут... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:12

2024-10-31T14:12

2024-10-31T14:12

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники, которые работают со сбоями и сложны в эскплуатации, большинство из них не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и с трудом взлетают, пишет газета Wall Street Journal. "Под воздействием средств радиоэлектронной борьбы большинство американских дронов, поставленных на Украину, сбились с курса, упали или даже с трудом могли взлететь. По словам украинских чиновников, они часто сбоили, были сложными в эксплуатации и дорогими", - пишет издание. Ранее украинское англоязычное издания Kyiv Independent сообщало, что украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ перед российскими системами РЭБ в Харьковской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241029/tank-1980799404.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, сша