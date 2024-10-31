https://ria.ru/20241031/ukraina-1981079833.html

Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине

Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине - РИА Новости, 31.10.2024

Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине

Отсутствие диалога по Украине очень опасно, есть риск третьей мировой войны, сторонам конфликта необходимо возобновить диалог, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:05

2024-10-31T11:05

2024-10-31T11:08

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венгрия

петер сийярто

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Отсутствие диалога по Украине очень опасно, есть риск третьей мировой войны, сторонам конфликта необходимо возобновить диалог, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."…Отсутствие диалога очень опасно. В таком случае мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны. Это видно даже по последним сводкам о боевых действиях на Украине, мы видим, что бои становятся жестче и стремительнее", - сказал Сийярто журналистам на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности."Поэтому я еще раз повторяю, для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога", - добавил он.

https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html

украина

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто