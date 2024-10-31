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Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
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11:05 31.10.2024 (обновлено: 11:08 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/ukraina-1981079833.html
Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине
Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине - РИА Новости, 31.10.2024
Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине
Отсутствие диалога по Украине очень опасно, есть риск третьей мировой войны, сторонам конфликта необходимо возобновить диалог, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:05
2024-10-31T11:08
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Отсутствие диалога по Украине очень опасно, есть риск третьей мировой войны, сторонам конфликта необходимо возобновить диалог, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."…Отсутствие диалога очень опасно. В таком случае мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны. Это видно даже по последним сводкам о боевых действиях на Украине, мы видим, что бои становятся жестче и стремительнее", - сказал Сийярто журналистам на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности."Поэтому я еще раз повторяю, для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога", - добавил он.
https://ria.ru/20241016/siyyarto-1978246902.html
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в мире, украина, венгрия, петер сийярто
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто
Сийярто заявил об опасности отсутствия диалога по конфликту на Украине

Сийярто: отсутствие диалога в конфликте на Украине очень опасно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Отсутствие диалога по Украине очень опасно, есть риск третьей мировой войны, сторонам конфликта необходимо возобновить диалог, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"…Отсутствие диалога очень опасно. В таком случае мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны. Это видно даже по последним сводкам о боевых действиях на Украине, мы видим, что бои становятся жестче и стремительнее", - сказал Сийярто журналистам на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности.
"Поэтому я еще раз повторяю, для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога", - добавил он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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