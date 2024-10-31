https://ria.ru/20241031/ukraina-1981027830.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T02:02

2024-10-31T02:02

2024-10-31T02:22

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 21.25 мск среды, в Полтавской - в 22.28, в Кировоградской - в 00.33 мск четверга, в Черкасской - в 01.05, в Одесской - в 01.34 и в Черниговской - в 01.36. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html

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в мире, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков