https://ria.ru/20241031/ukraina-1981027830.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T02:02
2024-10-31T02:02
2024-10-31T02:22
в мире
россия
одесская область
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 21.25 мск среды, в Полтавской - в 22.28, в Кировоградской - в 00.33 мск четверга, в Черкасской - в 01.05, в Одесской - в 01.34 и в Черниговской - в 01.36. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1980998550.html
россия
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, одесская область, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
В мире, Россия, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Одесской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу