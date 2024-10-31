https://ria.ru/20241031/ucheniya-1981213198.html
В Южной Корее провели учения по реагированию на космические угрозы
В Южной Корее провели учения по реагированию на космические угрозы - РИА Новости, 31.10.2024
В Южной Корее провели учения по реагированию на космические угрозы
Южнокорейские военные во взаимодействии с национальным аэрокосмическим агентством, институтом астрономии и пожарными провели первые практические учения по... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:24
2024-10-31T18:24
2024-10-31T18:25
объединенный комитет начальников штабов (сша)
южная корея
в мире
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СЕУЛ, 31 окт - РИА Новости. Южнокорейские военные во взаимодействии с национальным аэрокосмическим агентством, институтом астрономии и пожарными провели первые практические учения по реагированию на космические угрозы, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. "Объединенный комитет начальников штабов 31 октября провел на базе 20-го истребительного крыла ВВС комбинированные учения властей и вооруженных сил по реагированию на космические угрозы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2023 году ОКНШ уже отрабатывал реагирование на космические угрозы, но тогда учения были штабными и в формате обсуждений. Сейчас же военные провели первую практическую тренировку по заданному сценарию. Он предполагал падение на территорию страны космического объекта, который нужно было обнаружить, отследить, рассчитать ожидаемое место и время падения, и после его столкновения с землей прибыть на место, проверить объект на радиацию и очистить территорию. ОКНШ указывает, что в космическом пространстве наблюдается резкий рост количества обломков спутников и ракет-носителей, и вместе с этим последовательно растет угроза столкновения и падения космических объектов, что требует системных мер реагирования на подобные ситуации.
https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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объединенный комитет начальников штабов (сша), южная корея, в мире
Объединенный комитет начальников штабов (США), Южная Корея, В мире
В Южной Корее провели учения по реагированию на космические угрозы
ВС РК: в Южной Корее провели первые учения по реагированию на космические угрозы
СЕУЛ, 31 окт - РИА Новости. Южнокорейские военные во взаимодействии с национальным аэрокосмическим агентством, институтом астрономии и пожарными провели первые практические учения по реагированию на космические угрозы, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.
"Объединенный комитет начальников штабов 31 октября провел на базе 20-го истребительного крыла ВВС комбинированные учения властей и вооруженных сил по реагированию на космические угрозы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2023 году ОКНШ
уже отрабатывал реагирование на космические угрозы, но тогда учения были штабными и в формате обсуждений. Сейчас же военные провели первую практическую тренировку по заданному сценарию. Он предполагал падение на территорию страны космического объекта, который нужно было обнаружить, отследить, рассчитать ожидаемое место и время падения, и после его столкновения с землей прибыть на место, проверить объект на радиацию и очистить территорию.
ОКНШ указывает, что в космическом пространстве наблюдается резкий рост количества обломков спутников и ракет-носителей, и вместе с этим последовательно растет угроза столкновения и падения космических объектов, что требует системных мер реагирования на подобные ситуации.