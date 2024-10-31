https://ria.ru/20241031/turtsiya-1981040445.html

В Турции заявили, что США готовят ловушку для Анкары

В Турции заявили, что США готовят ловушку для Анкары - РИА Новости, 31.10.2024

В Турции заявили, что США готовят ловушку для Анкары

США, предоставив на словах Анкаре покровительство над проектом "Курдистан", приготовили ловушку для Турции, чтобы отделить её от России и Китая, считает... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:51

2024-10-31T06:51

2024-10-31T06:52

в мире

турция

анкара (провинция)

сша

догу перинчек

абдуллах оджалан

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. США, предоставив на словах Анкаре покровительство над проектом "Курдистан", приготовили ловушку для Турции, чтобы отделить её от России и Китая, считает председатель турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. "США приготовили ловушку для Турции, пообещав на словах турецкому правительству покровительство над проектом "Курдистан". Задумка такая: США в случае ухода из региона после президентских выборов в ноябре предоставят Турции покровительство над марионеточными режимами в регионе, в частности, над проектом "Курдистан". Это очень опасная игра, есть ощущение того, что правительство тепло смотрит на эту идею. Если Турция согласится на это, то станет причиной создания "второго Израиля" в регионе, что станет угрозой территориальной целостности Турции", - сказал РИА Новости Перинчек. По словам турецкого политика, террористическую угрозу для Турции можно устранить только лишь при координационной работе Анкары с Дамаском и посредниками по "астанинскому процессу". "Это очень опасный план. Турцию хотят отделить от потенциальных союзников – России и Китая. Это большая ловушка. (Президенту Турции Реджепу Тайипу) Эрдогану необходимо отойти от этого плана", - резюмировал Перинчек. Ранее соратник правящей партии Турции, лидер Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели выступил с заявлением 22 октября, призвав лидера РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана – ред.) Абдуллу Оджалана, который с 1999 года содержится в одиночной камере на острове Имралы в Мраморном море, выступить в парламенте Турции и призвать РПК к самороспуску, тем самым заявив о "конце террористической деятельности". Эрдоган, косвенно комментируя эти слова, заявил об "историческом шансе" и призвал к избавлению страны от терроризма. Вооружённый конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20241030/maslo--1981001906.html

https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980150299.html

турция

анкара (провинция)

сша

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в мире, турция, анкара (провинция), сша, догу перинчек, абдуллах оджалан, рабочая партия курдистана