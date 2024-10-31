https://ria.ru/20241031/turtsiya-1981025639.html

В Турции отменят субсидии для тратящих электричество вдвое больше среднего

В Турции отменят субсидии для тратящих электричество вдвое больше среднего - РИА Новости, 31.10.2024

В Турции отменят субсидии для тратящих электричество вдвое больше среднего

Власти Турции планируют отменить с февраля 2025 года субсидии для тех, чье потребление электричества превышает вдвое средний показатель по стране, сообщил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T01:09

2024-10-31T01:09

2024-10-31T01:09

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СТАМБУЛ, 31 окт - РИА Новости. Власти Турции планируют отменить с февраля 2025 года субсидии для тех, чье потребление электричества превышает вдвое средний показатель по стране, сообщил министр энергетики Альпарслан Байрактар. "В среднем в Турции расход электричества в месяц составляет 200 Квт/ч. Мы планируем сделать так, что с февраля те, кто тратит электричества вдвое больше среднего - более 417 Квт/ч - будут оплачивать реальную стоимость... Те, кто входит в группу абонентов с высоким расходом электричества, обладают большими домами, у них много бытовой техники, может быть, у них есть электромобиль - эти категории благодаря финансовому положению могут себе позволить оплачивать реальную стоимость электричества", - цитирует агентство DHA заявление министра журналистам. Байрактар отметил, что нововведение коснется порядка 3% из 40 миллионов абонентов-домохозяйств - порядка 1,2 миллиона абонентов. По его словам, в среднем те, кто расходуют 200 Квт/ч в месяц, получают квитанции на 414 лир (около 1200 рублей), а за 417 Квт/ч придется платить от 1050 лир (около 3 тысяч рублей). При этом, отметил министр, будут исключения для мечетей и других религиозных учреждений. МВФ на прошлой неделе заявил, что будет стимулировать Турцию к уменьшению субсидий в сфере энергетики на фоне борьбы с инфляцией. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год.

https://ria.ru/20241030/turtsiya-1980826095.html

https://ria.ru/20241029/turtsiya-1980150299.html

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в мире, турция, мвф