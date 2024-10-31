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ЦПЭ помогли российским компаниям принять участие в Кантонской ярмарке
ЦПЭ помогли российским компаниям принять участие в Кантонской ярмарке - РИА Новости, 31.10.2024
ЦПЭ помогли российским компаниям принять участие в Кантонской ярмарке
Знаменитая Кантонская ярмарка (The Canton Fair) - крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, которое проходит в Гуанчжоу (Китай), началось в четверг,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T18:54
2024-10-31T18:54
2024-10-31T18:54
экономика
гуанчжоу
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россия
экспорт
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Знаменитая Кантонская ярмарка (The Canton Fair) - крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, которое проходит в Гуанчжоу (Китай), началось в четверг, на ней впервые 40 российских компаний при поддержке региональных Центров поддержки экспорта представили свою продукцию на коллективном стенде, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Ярмарка ежегодно привлекает более миллиона посетителей. В этом году ярмарка стала площадкой для демонстрации растущей кооперации российских регионов, активно поддерживаемой центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.Впервые на ярмарке более 40 российских компаний, при содействии региональных ЦПЭ, представили свою продукцию на коллективном стенде, объединившем под единой концепцией 13 регионов-участников. Среди них — компании из Чувашии, Татарстана, Алтайского, Приморского, Красноярского и Забайкальского краёв, а также Ленинградской, Московской, Пензенской, Новосибирской, Омской, Тульской и Нижегородской областей.Российская экспозиция предлагает посетителям широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, такие как кондитерские изделия, молочная продукция, масла, мед, напитки и соки, сыры, консервированные продукты, макароны и мука. Также представлены отечественные косметические бренды.Межрегиональная кооперация, поддерживаемая ЦПЭ, позволяет достигать значительных результатов при минимальных затратах, создавая экосистему для развития межрегиональных связей бизнеса. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.Для малых и средних предприятий участие в таких выставках с поддержкой ЦПЭ является бесплатным. Центры поддержки экспорта берут на себя все расходы, включая разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей, а также организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.Компании, заинтересованные в участии, могут удобно и просто подать заявку на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с государственной поддержкой, обеспечивая удобный и эффективный способ интеграции в международные торговые процессы.
https://ria.ru/20241030/rets-1980860511.html
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экономика, гуанчжоу, китай, россия, экспорт
Экономика, Гуанчжоу, Китай, Россия, Экспорт
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Знаменитая Кантонская ярмарка (The Canton Fair) - крупнейшее мировое торгово-выставочное мероприятие, которое проходит в Гуанчжоу (Китай), началось в четверг, на ней впервые 40 российских компаний при поддержке региональных Центров поддержки экспорта представили свою продукцию на коллективном стенде, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Ярмарка ежегодно привлекает более миллиона посетителей. В этом году ярмарка стала площадкой для демонстрации растущей кооперации российских регионов, активно поддерживаемой центрами поддержки экспорта (ЦПЭ) субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Впервые на ярмарке более 40 российских компаний, при содействии региональных ЦПЭ, представили свою продукцию на коллективном стенде, объединившем под единой концепцией 13 регионов-участников. Среди них — компании из Чувашии, Татарстана, Алтайского, Приморского, Красноярского и Забайкальского краёв
, а также Ленинградской, Московской, Пензенской, Новосибирской, Омской, Тульской и Нижегородской областей
.
Российская экспозиция предлагает посетителям широкий ассортимент товаров, включая продукты питания, такие как кондитерские изделия, молочная продукция, масла, мед, напитки и соки, сыры, консервированные продукты, макароны и мука. Также представлены отечественные косметические бренды.
Межрегиональная кооперация, поддерживаемая ЦПЭ, позволяет достигать значительных результатов при минимальных затратах, создавая экосистему для развития межрегиональных связей бизнеса. Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность российских товаров на международном рынке.
Для малых и средних предприятий участие в таких выставках с поддержкой ЦПЭ является бесплатным. Центры поддержки экспорта берут на себя все расходы, включая разработку и застройку коллективного стенда, аренду оборудования и выставочных площадей, а также организацию деловых переговоров с потенциальными иностранными покупателями.
Компании, заинтересованные в участии, могут удобно и просто подать заявку на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Сервис "Профессионалы экспорта" предлагает услугу по организации участия в бизнес-миссиях или выставках с государственной поддержкой, обеспечивая удобный и эффективный способ интеграции в международные торговые процессы.