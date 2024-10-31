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Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос
Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос - РИА Новости, 31.10.2024
Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос
Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на три процентных пункта,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:04
2024-10-31T15:04
2024-10-31T15:04
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на три процентных пункта, следует из финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners перед днем голосования 5 ноября. Согласно результатам опроса, за республиканца готовы отдать свой голос 49% вероятных избирателей, а за кандидата от Демократической партии - 46%. Отмечается, что за независимых кандидатов готов проголосовать в целом 1% опрошенных. Опрос проводился 26-29 октября среди 1000 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос
Daily Mail: Трамп обходит Харрис на три процентных пункта перед днем голосования