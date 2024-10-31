https://ria.ru/20241031/tramp-1981160523.html

Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос

Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос - РИА Новости, 31.10.2024

Трамп обходит Харрис на три процентных пункта, показал финальный опрос

Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на три процентных пункта,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:04

2024-10-31T15:04

2024-10-31T15:04

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев Дональд Трамп обходит свою соперницу от демократов и вице-президента Камалу Харрис на три процентных пункта, следует из финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners перед днем голосования 5 ноября. Согласно результатам опроса, за республиканца готовы отдать свой голос 49% вероятных избирателей, а за кандидата от Демократической партии - 46%. Отмечается, что за независимых кандидатов готов проголосовать в целом 1% опрошенных. Опрос проводился 26-29 октября среди 1000 вероятных избирателей. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024