https://ria.ru/20241031/tramp-1981048999.html

Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом

Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом - РИА Новости, 31.10.2024

Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократическая администрация отправляет американцев участвовать в "глупых войнах" РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T08:42

2024-10-31T08:42

2024-10-31T08:43

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дональд трамп

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократическая администрация отправляет американцев участвовать в "глупых войнах" за рубежом. "Они направляют наших людей и наши финансы на участие в глупых иностранных войнах", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также подчеркнул, что демократы называют его сторонников расистами, фанатиками и фашистами, но при этом забирают деньги и "открывают границы для преступников". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html

https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024