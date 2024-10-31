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Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом - РИА Новости, 31.10.2024
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08:42 31.10.2024 (обновлено: 08:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/tramp-1981048999.html
Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом
Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом - РИА Новости, 31.10.2024
Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократическая администрация отправляет американцев участвовать в "глупых войнах" РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T08:42
2024-10-31T08:43
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократическая администрация отправляет американцев участвовать в "глупых войнах" за рубежом. "Они направляют наших людей и наши финансы на участие в глупых иностранных войнах", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он также подчеркнул, что демократы называют его сторонников расистами, фанатиками и фашистами, но при этом забирают деньги и "открывают границы для преступников". Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241030/tramp-1980832455.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Трамп обвинил демократов в глупых войнах за рубежом

Трамп: демократы отправляют американцев участвовать в глупых войнах за рубежом

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что демократическая администрация отправляет американцев участвовать в "глупых войнах" за рубежом.
"Они направляют наших людей и наши финансы на участие в глупых иностранных войнах", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
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Он также подчеркнул, что демократы называют его сторонников расистами, фанатиками и фашистами, но при этом забирают деньги и "открывают границы для преступников".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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