https://ria.ru/20241031/tramp-1981038923.html

Трамп притворяется миротворцем на Ближнем Востоке, заявил ливанский эксперт

Трамп притворяется миротворцем на Ближнем Востоке, заявил ливанский эксперт - РИА Новости, 31.10.2024

Трамп притворяется миротворцем на Ближнем Востоке, заявил ливанский эксперт

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лицемерит, заявляя о своих намерениях остановить войну Израиля в секторе Газа и Ливане, с целью получить голоса... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:21

2024-10-31T06:21

2024-10-31T06:21

в мире

израиль

сша

ливан

камала харрис

джо байден

дональд трамп

хамас

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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Кандидат в президенты США Дональд Трамп лицемерит, заявляя о своих намерениях остановить войну Израиля в секторе Газа и Ливане, с целью получить голоса мусульманского населения штатов, считает проживающий в США ливанский политолог Али Мансур. Такая стратегия выбрана на фоне безграничной помощи действующего президента страны Джо Байдена Израилю, что, в свою очередь, поставило кандидата от демократической партии Камалу Харрис в невыгодное положение, считает эксперт. "Байден со своей политической изворотливостью выиграл часть голосов арабов, обманув многих из них, заставив поверить, что он - человек мира, вопреки его поддержке Израиля в действиях по уничтожению ХАМАС и "Хезболлах" и далее в ударе по Ирану", - сказал РИА Новости Мансур. По словам эксперта, Харрис предприняла немало действий, чтобы создать себе образ защитницы Израиля и отказалась от поддержки какой-либо идеи прекращения войны в Газе и Ливане и таким образом потеряла голоса арабской и мусульманской части населения США. "На фоне давления, которому подвергается Харрис из-за войны в Газе и в Ливане, Байден как будто ставит палки в колеса своей заместительнице, что выглядит как месть своей же партии за то, что его сняли с предвыборной гонки", - добавил Мансур. По его мнению, нынешняя безграничная поддержка Байденом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, политически, экономически и в военном плане играет против Харрис на выборах и препятствует ее усилиям сплотить ряды демократов и заручится дополнительными голосами. Эксперт пояснил, что в сложившейся предвыборной кампании проиграли в итоге в первую очередь избиратели из числа арабов и мусульман, так как "они разделились на тех, кто поддерживает Трампа назло Харрис, и тех, кто выступает за нее, опасаясь действий Трампа после выборов", - добавил собеседник агентства. Мансур отметил, что наиболее опасный период для Ближнего Востока будет после выборов в связи с тем, что Нетаньяху захочет отыграть потерянное время и полностью избавиться от контроля американской администрации, чтобы продолжить свою военную кампанию в более жестком виде.

https://ria.ru/20241031/tramp-1981029768.html

https://ria.ru/20241030/erdogan-1980945771.html

https://ria.ru/20241029/livan-1980615505.html

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в мире, израиль, сша, ливан, камала харрис, джо байден, дональд трамп, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году