https://ria.ru/20241031/tovarooborot-1981187308.html

Товарооборот между Калужской областью и Индонезией вырос на 65% в 2024 г

Товарооборот между Калужской областью и Индонезией вырос на 65% в 2024 г - РИА Новости, 31.10.2024

Товарооборот между Калужской областью и Индонезией вырос на 65% в 2024 г

Товарооборот между Калужской областью и Индонезией за восемь месяцев 2024 года вырос на 65%, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:54

2024-10-31T16:54

2024-10-31T16:54

калужская область

калужская область

индонезия

россия

владислав шапша

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КАЛУГА, 31 окт – РИА Новости. Товарооборот между Калужской областью и Индонезией за восемь месяцев 2024 года вырос на 65%, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Шапша в составе делегации Калужской области находится с рабочей поездкой в Индонезии. Губернатор провел ряд деловых встреч. В четверг, как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, состоялась рабочая встреча с заместителем министра-координатора по вопросам экономики Индонезии Эди Прио Памбуди. Как сообщает правительство Калужской области, в мероприятии участвовал посол Российской Федерации в Республике Индонезия Сергей Толчёнов. Шапша на встрече подчеркнул, что Памбуди хорошо знаком с Россией, тесно взаимодействовал с российской стороной во время подготовки и проведения в Индонезии форума ведущих экономик мира G20 в 2022 году. "Поэтому на нашей рабочей встрече с господином Памбуди сегодня видел большой интерес к Калужской области. Как к региону с активно растущей экономикой. Товарооборот между Калужской область и Индонезией пока невелик. Но за первые восемь месяцев этого года он увеличился на 65%. Рассчитываю, что эта динамика после нашей поездки будет существенно расти", - сообщил Владислав Шапша. Он отметил, что на встрече обсудили результаты переговоров калужской делегации с руководством органов власти, деловых кругов Индонезии в ходе рабочей поездки. "Наметили приоритетные направления сотрудничества, прежде всего это ядерные технологии, сельское хозяйство", - написал губернатор. Шапша отметил, что "сейчас удачное время для выстраивания длительных взаимовыгодных отношений". Он также пригласил индонезийских партнеров посетить Калужскую область.

https://ria.ru/20241030/shapsha-1981012739.html

https://ria.ru/20241028/sotrudnichestvo-1980472896.html

калужская область

индонезия

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калужская область, индонезия, россия, владислав шапша