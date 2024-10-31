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Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину - РИА Новости, 31.10.2024
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15:36 31.10.2024 (обновлено: 15:56 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/torden-1981167444.html
Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину
Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину - РИА Новости, 31.10.2024
Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину
Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), который обвиняется в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, полностью... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:36
2024-10-31T15:56
украина
финляндия
в мире
воислав торден (ян петровский)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), который обвиняется в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, полностью отрицает вину, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений."Торден полностью отрицает свою вину", - сказала адвокат.Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html
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украина, финляндия, в мире, воислав торден (ян петровский)
Украина, Финляндия, В мире, Воислав Торден (Ян Петровский)
Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину

Торден, обвиняемый в Финляндии в преступлениях на Украине, отрицает вину

© Фото : ДШРГ Русич/VKВоислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : ДШРГ Русич/VK
Воислав Торден (Ян Петровский). Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), который обвиняется в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, полностью отрицает вину, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений.
"Торден полностью отрицает свою вину", - сказала адвокат.
Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Адвокат заявил о жестких условиях содержания россиянина Тордена в Финляндии
12 января, 09:10
 
УкраинаФинляндияВ миреВоислав Торден (Ян Петровский)
 
 
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