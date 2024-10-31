https://ria.ru/20241031/torden-1981167444.html

Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину

Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину - РИА Новости, 31.10.2024

Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину

Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), который обвиняется в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, полностью... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:36

2024-10-31T15:36

2024-10-31T15:56

украина

финляндия

в мире

воислав торден (ян петровский)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), который обвиняется в Финляндии в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, полностью отрицает вину, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений."Торден полностью отрицает свою вину", - сказала адвокат.Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.

https://ria.ru/20240112/torden-1920859418.html

украина

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украина, финляндия, в мире, воислав торден (ян петровский)