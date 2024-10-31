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Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного - РИА Новости, 31.10.2024
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15:34 31.10.2024 (обновлено: 16:18 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/torden-1981166806.html
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного - РИА Новости, 31.10.2024
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного
Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:34
2024-10-31T16:18
финляндия
украина
в мире
россия
воислав торден (ян петровский)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от восьми лет до пожизненного, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений."Минимальное наказание за тяжкое военное преступление - восемь лет тюрьмы, максимальное - пожизненное", - сказала адвокат.Она добавила, что предварительная дата начала судебных слушаний — 5 декабря 2024 года.Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
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финляндия, украина, в мире, россия, воислав торден (ян петровский)
Финляндия, Украина, В мире, Россия, Воислав Торден (Ян Петровский)
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного

Адвокат Мальгина: Тордену в Финляндии грозит от 8 лет до пожизненного заключения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от восьми лет до пожизненного, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений.
"Минимальное наказание за тяжкое военное преступление - восемь лет тюрьмы, максимальное - пожизненное", - сказала адвокат.
Она добавила, что предварительная дата начала судебных слушаний — 5 декабря 2024 года.
Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
Воислав Торден (Ян Петровский) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Обвиняемый Финляндией в преступлениях на Украине Торден отрицает вину
Вчера, 15:36
 
ФинляндияУкраинаВ миреРоссияВоислав Торден (Ян Петровский)
 
 
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