https://ria.ru/20241031/torden-1981166806.html

Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного

Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного - РИА Новости, 31.10.2024

Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного

Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:34

2024-10-31T15:34

2024-10-31T16:18

финляндия

украина

в мире

россия

воислав торден (ян петровский)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от восьми лет до пожизненного, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений."Минимальное наказание за тяжкое военное преступление - восемь лет тюрьмы, максимальное - пожизненное", - сказала адвокат.Она добавила, что предварительная дата начала судебных слушаний — 5 декабря 2024 года.Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.

https://ria.ru/20241031/torden-1981167444.html

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Ольга Фомченкова

финляндия, украина, в мире, россия, воислав торден (ян петровский)