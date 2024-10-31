https://ria.ru/20241031/torden-1981166806.html
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного - РИА Новости, 31.10.2024
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного
Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:34
2024-10-31T15:34
2024-10-31T16:18
финляндия
украина
в мире
россия
воислав торден (ян петровский)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от восьми лет до пожизненного, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений."Минимальное наказание за тяжкое военное преступление - восемь лет тюрьмы, максимальное - пожизненное", - сказала адвокат.Она добавила, что предварительная дата начала судебных слушаний — 5 декабря 2024 года.Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.
https://ria.ru/20241031/torden-1981167444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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финляндия, украина, в мире, россия, воислав торден (ян петровский)
Финляндия, Украина, В мире, Россия, Воислав Торден (Ян Петровский)
Россиянину Тордену в Финляндии грозит от восьми лет до пожизненного
Адвокат Мальгина: Тордену в Финляндии грозит от 8 лет до пожизненного заключения
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский), которого в Финляндии обвиняют в якобы совершении военных преступлений на Украине в 2014-2015 годах, может получить от восьми лет до пожизненного, заявила РИА Новости его адвокат Наталия Мальгина.
В четверг заместитель генпрокурора Финляндии Юкка Раппе выдвинул Тордену обвинения в совершении военных преступлений при отягчающих обстоятельствах и четырех военных преступлений.
"Минимальное наказание за тяжкое военное преступление - восемь лет тюрьмы, максимальное - пожизненное", - сказала адвокат.
Она добавила, что предварительная дата начала судебных слушаний — 5 декабря 2024 года.
Торден был задержан в Финляндии по подозрению в военных преступлениях на Украине и заключен под стражу. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию Тордена по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы Торден был задержан пограничной охраной Финляндии, писали финские СМИ.