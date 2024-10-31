https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981203878.html
Татарстан по нацпроекту провел мелиорацию 8,7 тысячи га земель
Татарстан по нацпроекту провел мелиорацию 8,7 тысячи га земель - РИА Новости, 31.10.2024
Татарстан по нацпроекту провел мелиорацию 8,7 тысячи га земель
Татарстан по нацпроекту в 2019-2024 годах провел мелиорацию почти 8,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, сообщает министерство сельского хозяйства и... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:54
2024-10-31T17:54
2024-10-31T17:54
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Татарстан по нацпроекту в 2019-2024 годах провел мелиорацию почти 8,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. С 2019 по 2023 годы в республике было введено в эксплуатацию более 7,2 тысячи гектаров мелиорированных земель. Проекты по мелиорации реализуются по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". "С учетом текущего года показатель введенных мелиорированных земель составит 8,67 тысячи гектаров. Привлечено инвестиций в размере 1,6 миллиарда рублей, государственная поддержка составила 794 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана в этом году участвует в двух национальных проектах: "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства РТ" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено предоставление субсидий и грантов. В частности, из федерального бюджета на 2025-2027 годы запланирована грантовая поддержка фермеров по проектам "Агростартап" в объеме 154,8 миллиона рублей, субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 103,2 миллиона рублей, субсидии на затраты, связанные с деятельностью по развитию сельскохозяйственной кооперации, - 4 миллиона рублей. Региональный проект "Развитие экспорта продукции АПК в Республике Татарстан на период 2019-2024 годов" исполняется в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". На конец октября экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана достиг 336,7 миллиона долларов, что составляет 73,6% от планового значения на 2024 год. "При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий АПК Республики Татарстан, логистических цепочек и стабильности валютных курсов риски в достижении значений объемов экспорта отсутствуют. Выполнение плана составит 100%", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20241031/tatarstan-1981168491.html
https://ria.ru/20241031/kazan-1981133272.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
КАЗАНЬ, 31 окт - РИА Новости. Татарстан по нацпроекту в 2019-2024 годах провел мелиорацию почти 8,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия республики.
С 2019 по 2023 годы в республике было введено в эксплуатацию более 7,2 тысячи гектаров мелиорированных земель. Проекты по мелиорации реализуются по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт".
"С учетом текущего года показатель введенных мелиорированных земель составит 8,67 тысячи гектаров. Привлечено инвестиций в размере 1,6 миллиарда рублей, государственная поддержка составила 794 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана в этом году участвует в двух национальных проектах: "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
По региональному проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства РТ" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" предусмотрено предоставление субсидий и грантов.
В частности, из федерального бюджета на 2025-2027 годы запланирована грантовая поддержка фермеров по проектам "Агростартап" в объеме 154,8 миллиона рублей, субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 103,2 миллиона рублей, субсидии на затраты, связанные с деятельностью по развитию сельскохозяйственной кооперации, - 4 миллиона рублей.
Региональный проект "Развитие экспорта продукции АПК в Республике Татарстан
на период 2019-2024 годов" исполняется в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". На конец октября экспорт продукции агропромышленного комплекса Татарстана достиг 336,7 миллиона долларов, что составляет 73,6% от планового значения на 2024 год.
"При сохранении действующих экспортных контрактов предприятий АПК Республики Татарстан, логистических цепочек и стабильности валютных курсов риски в достижении значений объемов экспорта отсутствуют. Выполнение плана составит 100%", - уточнили в министерстве.