https://ria.ru/20241031/syrskiy-1981096000.html

Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов

Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.10.2024

Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил оккупированную украинскими боевиками часть Запорожской области, чтобы попытаться справиться с... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T11:52

2024-10-31T11:52

2024-10-31T11:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил оккупированную украинскими боевиками часть Запорожской области, чтобы попытаться справиться с царящей в рядах ВСУ паникой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии", - сказал Рогов. При этом, по его словам, приезд Сырского пытались обставить как плановый и рабочий.

https://ria.ru/20241029/rogov-1980625656.html

запорожская область

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