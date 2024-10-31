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Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов
Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.10.2024
Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил оккупированную украинскими боевиками часть Запорожской области, чтобы попытаться справиться с... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T11:52
2024-10-31T11:52
2024-10-31T11:52
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в срочном порядке посетил оккупированную украинскими боевиками часть Запорожской области, чтобы попытаться справиться с царящей в рядах ВСУ паникой, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии", - сказал Рогов. При этом, по его словам, приезд Сырского пытались обставить как плановый и рабочий.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Александр Сырский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Сырский в срочном порядке прибыл на запорожский фронт, сообщил Рогов
Рогов: Сырский посетил Запорожскую область, чтобы подавить панику в рядах ВСУ