https://ria.ru/20241031/syrskij-1981070353.html

Главком ВСУ пожаловался на тяжелые бои по линии фронта

Главком ВСУ пожаловался на тяжелые бои по линии фронта - РИА Новости, 31.10.2024

Главком ВСУ пожаловался на тяжелые бои по линии фронта

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T10:17

2024-10-31T10:17

2024-10-31T12:44

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что отчитался перед главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи о тяжелой ситуации на фронте. "Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <...> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности <...> Во время разговора также обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Сырского в соцсети Facebook*. В начале недели генсек НАТО Марк Рютте заявил, что делегация Южной Кореи якобы предоставила альянсу доказательства отправки северокорейских военных в Россию, в том числе в Курскую область. При этом он так и не объяснил, в чем эти "доказательства" заключаются. В середине июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Среди прочего он предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет военную помощь. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны могут проводить совместные мероприятия по укреплению обороноспособности и для предотвращения войны. Позже Путин заявил в интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1", что вопрос оказания взаимной военной помощи — суверенное дело Москвы и Пхеньяна и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом. Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, подчеркивала, что взаимодействие России и КНДР в военной сфере не нарушает норм международного права, а ажиотаж в Южной Корее назвала вбросами и шумихой. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в отправке военных в Россию грязными маневрами США и их союзников, которые нужны, чтобы замаскировать их собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

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